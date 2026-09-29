Мишина поведала о дороговизне отдыха в Украине по сравнению с заграничным
Ксения Мишина сравнила цены за бассейн на Родине и чужбине.
Ксения Мишина во время заграничного отдыха сравнила стоимость тамошнего отдыха у бассейна с ценами в Украине.
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Раньше артистке казалось, что за границей все стоит дороже, тогда как украинские цены воспринимались более доступными. Однако на этот раз ее впечатления изменились.
За дневной вход и аренду лежака она заплатила в общей сложности пять евро, что составляет примерно 255 гривен. В то же время актриса отметила, что летом в Украине отдых в подобном месте обходился не менее 2 тысяч гривен в день. Именно поэтому, по ее словам, теперь зарубежные цены далеко не всегда кажутся высокими, если сравнить их с украинскими.
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Ранее о том, что красота стоит дорого, рассказала коллега Мишиной Анна Саливанчук.