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Фреймут записала видеоурок о правилах поцелуев с бизнес-партнерами

Ведущая раскрыла секреты бизнес-этикета

Автор: Коваленко Наталья
Фреймут записала видеоурок о правилах поцелуев с бизнес-партнерами
Фреймут записала видеоурок о правилах поцелуев с бизнес-партнерами instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Оля Фреймут регулярно учит своих подписчиков, как правильно вести себя в различных жизненных ситуациях. На этот раз она рассказала об этикете поцелуев в сфере бизнеса.

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Вместе с юристом Русланом Косаренко 44-летняя знаменитость записала в инстаграме видеоурок, где объяснила правила приветствий с партнерами по работе и озвучила главные запреты.

Фреймут и Косаренко выделили три ключевых правила. «Правило первое. Никогда не целуйтесь на первой встрече. Только на второй встрече и только с тем, кто вам близок. Да, потому что в бизнесе и в моде — дистанция. Правило второе. Никогда не целуйте, а имитируйте поцелуй, не касаясь щеки. И третье правило: целуйте только в правую щечку, а не в левую, иначе "клюнетесь“ носами», — сказали они в видео.

Также Ольга и Руслан продемонстрировали, что во время такого приветствия можно держаться за руки, и упомянули о культурных различиях. Если в Париже или Украине обычно целуются дважды, то на юге Франции — трижды.

Для съемок ролика телеведущая выбрала белое платье с открытым плечом, длинным рукавом и высоким разрезом на бедре. Свой лук Фреймут дополнила ожерельем из жемчуга и босоножками на каблуках с принтом.

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Теги:
Ольга Фреймут, шоу-бизнес

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