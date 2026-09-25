Первые фото со свадебной церемонии

Автор: Коваленко Наталья

Дамиано Давид из Måneskin и актриса Дав Камерон поженились в Италии

Фронтмен итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид и американская актриса и певица Дав Камерон официально стали мужем и женой. Как сообщает Vanity Fair Italia, свадьба пары состоялась в четверг, 24 сентября, в городке Монтальчино в центре тосканской долины Валь-д’Орча (Италия).

Читай также: Певица Ассоль тайно вышла замуж во второй раз

Гражданскую церемонию в исторической ратуше Palazzo Comunale провел мэр города Сильвио Франческелли. Событие было максимально засекреченным и закрытым от прессы, а среди гостей были только самые близкие родственники и друзья.

Молодожены прибыли на церемонию на светлом кабриолете, за рулем которого был сам Дамиано. Певец выбрал для важного события белый костюм.

Свадебный образ Дав был создан по индивидуальному заказу брендом Giorgio Armani. В руках невеста держала элегантный букет из белых калл.

После официальной части празднование продолжилось в роскошном винном курорте Castiglion del Bosco.

30-летняя Дав и 27-летний Дамиано впервые встретились на церемонии MTV Video Music Awards в 2022 году. Встречаться они начали осенью 2023 года.

В октябре 2025 года музыкант сделал предложение любимой, однако пара решила скрыть эту новость от публики и объявила о помолвке только в начале 2026 года.

Дамиано Давид и Дав Камерон поженились Getty Images

Дамиано Давид и Дав Камерон поженились Getty Images

Дамиано Давид и Дав Камерон поженились Getty Images

Дамиано Давид и Дав Камерон поженились Getty Images