«Мумия 4»: первые фото Рейчел Вайс и Брендана Фрейзера со съемок

Актеры вернулись к своим ролям спустя 25 лет

Автор: Коваленко Наталья

Фанаты культовой франшизы «Мумия» дождались воссоединения любимых актеров. Оскароносные Рэйчел Вайс и Брендан Фрейзер впервые почти за 25 лет снова примерили образы Иви и Рика О’Коннеллов на съемочной площадке четвертой части фильма.

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В сети уже появились первые кадры со съемок в Великобритании. Рэйчел Вайс заметили возле Британского музея в Лондоне в ретро-образе — желтой юбке в горошек, коричневом укороченном жакете, шляпке и с винтажным кожаным чемоданом.

🧡 pic.twitter.com/I2jT7Gvacd — The Dr. Rachel Weisz daily count bot (@kiana_weisz) September 28, 2026

Брендана сняли во время съемок сцен скоростных испытаний 1957 года на бывшей военной базе в Саффолке. Он позировал в кожаной куртке и шлеме за рулем винтажного гоночного ракетомобиля.

WAIT IT SAYS “EVELYN” ON RICK O’CONNELL’S CAR! RACHEL WEISZ AND BRENDAN FRASER’S CHARACTERS IN #THEMUMMY4 ARE STILL TOGETHER LET’S FUCKING GOOOO🔥 pic.twitter.com/1Nun28k8zD — The Dr. Rachel Weisz daily count bot (@kiana_weisz) September 29, 2026

FIRST LOOK AT BRENDAN FRASER FILMING FOR THE MUMMY 4! pic.twitter.com/utoYawlQD0 — The Dr. Rachel Weisz daily count bot (@kiana_weisz) September 28, 2026

Рэйчел Вайс не появлялась во франшизе с 2001 года («Мумия возвращается»), отказавшись от съемок в третьей части 2008 года, где ее заменила Мария Белло. Теперь оригинальный экранный дуэт официально вместе.

К своим ролям в четвертой части также возвращаются и другие звезды оригинальной трилогии: Джон Ханна в роли Джонатана Карнахана, Одед Фер в роли Ардета Бея и Кевин Дж. О’Коннор в роли Бени Габора.

Режиссерами картины выступают Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт (авторы франшизы «Я иду искать» и новых частей «Крик»). Сюжет картины пока держат в строжайшей тайне. Премьера фильма «Мумия 4» запланирована на 15 октября 2027 года.