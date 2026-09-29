АфишаАфиша
Русский Українська

«Мумия 4»: первые фото Рейчел Вайс и Брендана Фрейзера со съемок

Актеры вернулись к своим ролям спустя 25 лет

Автор: Коваленко Наталья
«Мумия 4»: первые фото Рейчел Вайс и Брендана Фрейзера со съемок
«Мумия 4»: первые фото Рейчел Вайс и Брендана Фрейзера со съемок ©Universal Pictures

Фанаты культовой франшизы «Мумия» дождались воссоединения любимых актеров. Оскароносные Рэйчел Вайс и Брендан Фрейзер впервые почти за 25 лет снова примерили образы Иви и Рика О’Коннеллов на съемочной площадке четвертой части фильма.

Читай также: Младшая дочь Стивена Спилберга вышла замуж: первые подробности роскошной свадьбы

В сети уже появились первые кадры со съемок в Великобритании. Рэйчел Вайс заметили возле Британского музея в Лондоне в ретро-образе — желтой юбке в горошек, коричневом укороченном жакете, шляпке и с винтажным кожаным чемоданом.

Брендана сняли во время съемок сцен скоростных испытаний 1957 года на бывшей военной базе в Саффолке. Он позировал в кожаной куртке и шлеме за рулем винтажного гоночного ракетомобиля.

Рэйчел Вайс не появлялась во франшизе с 2001 года («Мумия возвращается»), отказавшись от съемок в третьей части 2008 года, где ее заменила Мария Белло. Теперь оригинальный экранный дуэт официально вместе.

К своим ролям в четвертой части также возвращаются и другие звезды оригинальной трилогии: Джон Ханна в роли Джонатана Карнахана, Одед Фер в роли Ардета Бея и Кевин Дж. О’Коннор в роли Бени Габора.

Режиссерами картины выступают Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт (авторы франшизы «Я иду искать» и новых частей «Крик»). Сюжет картины пока держат в строжайшей тайне. Премьера фильма «Мумия 4» запланирована на 15 октября 2027 года.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Рейчел Вайс, Брендан Фрейзер, мумия, шоу-бизнес

Статьи по теме

Мишина поведала о дороговизне отдыха в Украине по сравнению с заграничным
Мишина поведала о дороговизне отдыха в Украине по сравнению с заграничным
Ткаченко поведала о знакомствах в приложении и мужчине, который ей нравится
Ткаченко поведала о знакомствах в приложении и мужчине, который ей нравится
Младшая дочь Стивена Спилберга вышла замуж: первые подробности роскошной свадьбы
Младшая дочь Стивена Спилберга вышла замуж: первые подробности роскошной свадьбы
Харчишин поведал о проблемах со здоровьем и отменил концерт
Харчишин поведал о проблемах со здоровьем и отменил концерт
Фреймут записала видеоурок о правилах поцелуев с бизнес-партнерами
Фреймут записала видеоурок о правилах поцелуев с бизнес-партнерами
Зеленский отреагировал на скандал с Потапом и поручил СБУ проверить заявления репера
Зеленский отреагировал на скандал с Потапом и поручил СБУ проверить заявления репера

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK