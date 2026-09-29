Ткаченко поведала о знакомствах в приложении и мужчине, который ей нравится

Настя Ткаченко раскрыла нюансы своей личной жизни.

Ткаченко пока не может начать отношения с мужчиной, который ей понравился

Настя Ткаченко раскрыла подробности личной жизни и рассказала, находится ли сейчас в отношениях.

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По словам юмористки, в последний раз близкий контакт с мужчиной у нее был в феврале. В то же время серьезными отношениями эту связь она не считает. С того времени Ткаченко ни с кем не встречалась, хотя старалась знакомиться и ходила на свидания.

С комикесой на улице не знакомятся, за исключением единичных историй в пути. В инстаграме у нее тоже не начинаются романы. Публичная персона зарегистрировалось в приложении "Тиндер", однако найти там соответствующего партнера ей не удалось.

После встреч с разными мужчинами она сначала думала, что проблема в ней. В итоге Анастасия пришла к выводу, что просто не подходит этим людям, равно как они не подходят ей.

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Ткаченко говорит, что сейчас влюблена. Ей очень нравится один мужчина, но у них пока ничего не произошло. Артистка объяснила, что перспективы этого романа зависят от обстоятельств. По ее словам, между ними существуют определенные трудности и условия, из-за которых эти отношения не могут начаться. В то же время Настя не исключает, что со временем ситуация может измениться.