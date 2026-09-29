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Харчишин поведал о проблемах со здоровьем и отменил концерт

Валерий Харчишин планировал выступить со своей группой Друга ріка и симфоническим оркестром в Днепре.

Автор: Дмитрий Сыч
Харчишин поведал о проблемах со здоровьем и отменил концерт
Валерий имеет опыт выступлений с плохим самочувствием, но на этот раз недомогание крайне серьезное
instagram valeriy.kharchyshyn_dr

Валерий Харчишин – артист, лидер группы "Друга Ріка" - сообщил о переносе шоу с симфоническим оркестром, которое должно было состояться 30 сентября в Днепре. Причиной стало его недомогание.

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Валерий отметил, что за годы сценической деятельности ему не раз приходилось выступать даже при плохом самочувствии. Но на этот раз недуг существенно повлиял на его состояние и лишил сил для выхода на сцену.

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Несмотря на отмену запланированного выступления, Харчишин заверил поклонников, что концерт с симфоническим оркестром состоится. Его перенесли на февраль 2027 года. Билеты на 30 сентября можно использовать для просмотра этого шоу. Также эти билеты можно будет обменять на концерт "Другої ріки", который состоится в декабре в Днепре. Или вернуть средства.

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Теги:
концерт, музыка, Артист, Друга ріка, шоу, отмена, музыкант, Валерий Харчишин, перенос, шоу-бизнес

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