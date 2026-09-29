Младшая дочь Стивена Спилберга вышла замуж: первые подробности роскошной свадьбы

Где состоялась церемония

Автор: Коваленко Наталья

Младшая дочь оскароносного режиссера Стивена Спилберга и актрисы Кейт Кэпшоу Дестри Эллин вышла замуж. Избранником 29-летней актрисы и режиссера стал 26-летний риелтор Джейк Гершковиц, с которым она встречалась четыре года.

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Свадебная церемония состоялась в субботу, 26 сентября 2026 года. По данным издания Daily Mail , влюбленные поженились в Ист-Хэмптоне (штат Нью-Йорк) — именно там расположено семейное поместье Спилбергов стоимостью 64 миллиона долларов.

Невеста выбрала изысканное белое корсетное платье с пышной юбкой-тюльпаном и кружевным украшением на шею от нью-йоркского бренда Seline Meisler. На свадебном банкете Дестри появилась в нежном светло-желтом платье с вырезом-водопадом и собранными волосами.

Первым кадром в сети поделился старший брат невесты, 34-летний Сойер Спилберг. Он опубликовал фото романтического поцелуя молодоженов на пирсе во время заката.