Какой церковный праздник 27 сентября и что нельзя делать
Церковь почитает преподобного Савватия Соловецкого и мученика Каллистрата.
В воскресенье, 27 сентября, православные христиане чтят память преподобного Савватия Соловецкого и мученика Каллистрата. В народном календаре — Пчельник. Их вспоминают 27 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 10 октября. 27 сентября в Украине празднуют День дошкольного образования.
Церковный праздник 27 сентября по старому стилю — Воздвижение Креста Господня.
С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Петр, Дмитрий, Герман, Михаил, Марк и Игнат.
Какой церковный праздник 27 сентября
Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, а после перебрался на остров Валаам, чтобы вести более строгую жизнь. Даже братия была удивлена его терпению, смирению и желанию к полному уединению.
Когда Савватий узнал, что на Белом море есть пустынный остров, то святой покинул Валаамский монастырь и отправился туда. Его сопровождал монах Герман, который до того времени жил в лесу в одиночестве. Старцы прибыли на остров, где поставили крест и келью. После смерти Савватия на этом месте поселились другие отшельники, и постепенно возник монастырь, который получил название Соловецкий.
Каллистрат родом из Карфагена и служил военную службу во времена правления Диоклетиана. Его отец тоже был воином, служил при Понтие Пилате и был свидетелем страданий Иисуса Христа. Тогда он уверовал в него и обернул в христианство сына.
Когда Диоклетиан узнал, что Карфаген — христианин, то подверг его страшным мучениям. Мученик перенес страдания терпеливо, отчего вся его дружина его уверовала в Христа, за что их также мучили. Когда император увидел, что мученики остаются невредимыми — им отрубили головы.
Традиции и обычаи 27 сентября
В народе Савватия называют пчеловодом, так как на Киевской Руси отмечали завершение Пчелиной девятины. Люди убирали ульи в омшаники, молились Савватию о сохранении пчел в зимний период.
- Если гроза - к короткой и теплой зиме.
- Если петух кричит на запад - к пустым обещаниям, если на восток — ждать обмана, если на юг - к веселой гулянке, если на север - к мозговому штурму.
- Если сухая погода - к нескорой зиме.
Что нельзя делать 27 сентября
- Не стоит врать и сплетничать.
- Не нужно лениться.
- Нельзя жаловаться и злиться.
- Не следует тяжело трудиться.
- Не нужно подстригаться.
- Нельзя выходить из дома после захода солнца.