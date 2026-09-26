Какой церковный праздник 27 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает преподобного Савватия Соловецкого и мученика Каллистрата.

Автор: Мельник Анна

В воскресенье, 27 сентября, православные христиане чтят память преподобного Савватия Соловецкого и мученика Каллистрата. В народном календаре — Пчельник. Их вспоминают 27 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 10 октября. 27 сентября в Украине празднуют День дошкольного образования.

Церковный праздник 27 сентября по старому стилю — Воздвижение Креста Господня.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Петр, Дмитрий, Герман, Михаил, Марк и Игнат.

Какой церковный праздник 27 сентября

Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, а после перебрался на остров Валаам, чтобы вести более строгую жизнь. Даже братия была удивлена его терпению, смирению и желанию к полному уединению.

Когда Савватий узнал, что на Белом море есть пустынный остров, то святой покинул Валаамский монастырь и отправился туда. Его сопровождал монах Герман, который до того времени жил в лесу в одиночестве. Старцы прибыли на остров, где поставили крест и келью. После смерти Савватия на этом месте поселились другие отшельники, и постепенно возник монастырь, который получил название Соловецкий.

Пре­по­доб­ный Сав­ва­тий. azbyka.ru

Каллистрат родом из Карфагена и служил военную службу во времена правления Диоклетиана. Его отец тоже был воином, служил при Понтие Пилате и был свидетелем страданий Иисуса Христа. Тогда он уверовал в него и обернул в христианство сына.

Когда Диоклетиан узнал, что Карфаген — христианин, то подверг его страшным мучениям. Мученик перенес страдания терпеливо, отчего вся его дружина его уверовала в Христа, за что их также мучили. Когда император увидел, что мученики остаются невредимыми — им отрубили головы.

Свя­той Кал­ли­страт. azbyka.ru

Традиции и обычаи 27 сентября

В народе Савватия называют пчеловодом, так как на Киевской Руси отмечали завершение Пчелиной девятины. Люди убирали ульи в омшаники, молились Савватию о сохранении пчел в зимний период.

Если гроза - к короткой и теплой зиме.

Если петух кричит на запад - к пустым обещаниям, если на восток — ждать обмана, если на юг - к веселой гулянке, если на север - к мозговому штурму.

Если сухая погода - к нескорой зиме.

Что нельзя делать 27 сентября