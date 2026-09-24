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Готовим ужин для всей семьи: 3 быстрых рецепта, которые понравятся и взрослым, и детям

Автор: Сайко Леся
Готовим ужин для всей семьи: 3 быстрых рецепта, которые понравятся и взрослым, и детям
Готовим ужин для всей семьи: 3 быстрых рецепта, которые понравятся и взрослым, и детям, AI

Вечер после рабочего и школьного дня — время, когда хочется отдохнуть, а не проводить несколько часов у плиты. Идеальный семейный ужин должен отвечать трем главным критериям: быстрота приготовления, понятные ингредиенты и вкус, который одобрят даже самые привередливые.

Собрали три проверенных рецепта на выбор — от сытной запеканки до сочной рыбы.

Сливочно-сырная запеканка с курицей и брокколи

Классическое сочетание, которое всегда работает на ура. Нежная курица и золотистая сырная корочка делают брокколи аппетитной даже для детей.

Ингредиенты:

  • Филе куриной грудки или бедра — 500 г
  • Брокколи (свежая или замороженная) — 400 г
  • Сливки (10–20%) — 200 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Твердый сыр (моцарелла, гауда или тильзитер) — 150 г
  • Чеснок — 1–2 зубчика (по вкусу)
  • Соль, перец, сушеный орегано — по вкусу

Приготовление:

  1. Подготовка: Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Брокколи разберите на соцветия и отварите в кипящей подсоленной воде 3 минуты (замороженную достаточно обдать кипятком).
  2. Заливка: В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте измельченный чеснок, соль, перец и специи.
  3. Сборка: Выложите в форму для запекания курицу и брокколи, перемешайте. Залейте яично-сливочной смесью и щедро посыпьте натертым сыром.
  4. Запекание: Выпекайте при 180°C примерно 30–35 минут до румяной сырной корочки.

Ленивые паста-гнезда с мясным соусом в одной сковороде

Главный плюс этого блюда — не нужно отдельно варить макароны. Все готовится в одной посуде, а соус получается глубоким и насыщенным.

Ингредиенты:

  • Говяжий или свино-говяжий фарш — 450 г
  • Гнезда из тальятелле или фетучини — 6–8 шт.
  • Томаты в собственном соку (кубиками) — 400 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Горячая вода или бульон — около 400–500 мл
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Итальянские травы, соль, перец — по вкусу
  • Свежая зелень или пармезан для подачи

Приготовление:

  • Основа: В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло. Обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости (4–5 минут).
  • Фарш: Добавьте фарш, обжаривайте, разбивая лопаткой комочки, до изменения цвета (около 7 минут). Посолите, добавьте специи и томаты в собственном соку.
  • Паста: Отодвиньте фарш слегка в стороны и выложите гнезда прямо на дно сковороды.
  • Тушение: Залейте горячей водой так, чтобы паста была закрыта практически полностью. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 15–20 минут (до готовности пасты).
  • Подача: Перед подачей посыпьте зеленью или тертым сыром.

Запеченная красная рыба в лимонно-зеленом маринаде с картофелем

Отличный вариант для легкого, но питательного ужина, богатого полезными жирами.

Ингредиенты:

  • Филе лосося, форели или горбуши — 4 стейка/порции
  • Картофель (лучше молодой или мелкий) — 600 г
  • Лимон — 1 шт.
  • Сливочное масло (растопленное) — 40 г
  • Свежий укроп и петрушка — небольшой пучок
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Картофель: Вымойте картофель, нарежьте дольками, сбрызните оливковым маслом, посолите и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 15–20 минут.
  2. Маринад: Смешайте растопленное сливочное масло, сок половины лимона, мелко рубленую зелень и щепотку соли.
  3. Запекание: Достаньте форму с картофелем, потесните его и выложите стейки рыбы. Смажьте рыбу лимонным маслом, сверху выложите тонкие кружочки оставшегося лимона.
  4. Финал: Верните форму в духовку еще на 12–15 минут (в зависимости от толщины рыбы).

Маленькие секреты комфортного семейного ужина:

  • Задействуйте детей: Дошкольникам можно доверить рвать зелень руками или посыпать блюдо сыром, а старшим — нарезать мягкие ингредиенты.
  • Порционность: Если в семье есть избирательные едоки, подавайте соусы и зелень отдельно, чтобы каждый мог собрать тарелку по своему вкусу.
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Теги:
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