Готовим ужин для всей семьи: 3 быстрых рецепта, которые понравятся и взрослым, и детям
Готовим ужин для всей семьи: 3 быстрых рецепта, которые понравятся и взрослым, и детям, AI
Вечер после рабочего и школьного дня — время, когда хочется отдохнуть, а не проводить несколько часов у плиты. Идеальный семейный ужин должен отвечать трем главным критериям: быстрота приготовления, понятные ингредиенты и вкус, который одобрят даже самые привередливые.
Собрали три проверенных рецепта на выбор — от сытной запеканки до сочной рыбы.
Сливочно-сырная запеканка с курицей и брокколи
Классическое сочетание, которое всегда работает на ура. Нежная курица и золотистая сырная корочка делают брокколи аппетитной даже для детей.
Ингредиенты:
- Филе куриной грудки или бедра — 500 г
- Брокколи (свежая или замороженная) — 400 г
- Сливки (10–20%) — 200 мл
- Яйца — 2 шт.
- Твердый сыр (моцарелла, гауда или тильзитер) — 150 г
- Чеснок — 1–2 зубчика (по вкусу)
- Соль, перец, сушеный орегано — по вкусу
Приготовление:
- Подготовка: Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Брокколи разберите на соцветия и отварите в кипящей подсоленной воде 3 минуты (замороженную достаточно обдать кипятком).
- Заливка: В отдельной миске взбейте яйца со сливками, добавьте измельченный чеснок, соль, перец и специи.
- Сборка: Выложите в форму для запекания курицу и брокколи, перемешайте. Залейте яично-сливочной смесью и щедро посыпьте натертым сыром.
- Запекание: Выпекайте при 180°C примерно 30–35 минут до румяной сырной корочки.
Ленивые паста-гнезда с мясным соусом в одной сковороде
Главный плюс этого блюда — не нужно отдельно варить макароны. Все готовится в одной посуде, а соус получается глубоким и насыщенным.
Ингредиенты:
- Говяжий или свино-говяжий фарш — 450 г
- Гнезда из тальятелле или фетучини — 6–8 шт.
- Томаты в собственном соку (кубиками) — 400 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Горячая вода или бульон — около 400–500 мл
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Итальянские травы, соль, перец — по вкусу
- Свежая зелень или пармезан для подачи
Приготовление:
- Основа: В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло. Обжарьте мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости (4–5 минут).
- Фарш: Добавьте фарш, обжаривайте, разбивая лопаткой комочки, до изменения цвета (около 7 минут). Посолите, добавьте специи и томаты в собственном соку.
- Паста: Отодвиньте фарш слегка в стороны и выложите гнезда прямо на дно сковороды.
- Тушение: Залейте горячей водой так, чтобы паста была закрыта практически полностью. Накройте крышкой и тушите на среднем огне 15–20 минут (до готовности пасты).
- Подача: Перед подачей посыпьте зеленью или тертым сыром.
Запеченная красная рыба в лимонно-зеленом маринаде с картофелем
Отличный вариант для легкого, но питательного ужина, богатого полезными жирами.
Ингредиенты:
- Филе лосося, форели или горбуши — 4 стейка/порции
- Картофель (лучше молодой или мелкий) — 600 г
- Лимон — 1 шт.
- Сливочное масло (растопленное) — 40 г
- Свежий укроп и петрушка — небольшой пучок
- Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
Приготовление:
- Картофель: Вымойте картофель, нарежьте дольками, сбрызните оливковым маслом, посолите и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 15–20 минут.
- Маринад: Смешайте растопленное сливочное масло, сок половины лимона, мелко рубленую зелень и щепотку соли.
- Запекание: Достаньте форму с картофелем, потесните его и выложите стейки рыбы. Смажьте рыбу лимонным маслом, сверху выложите тонкие кружочки оставшегося лимона.
- Финал: Верните форму в духовку еще на 12–15 минут (в зависимости от толщины рыбы).
Маленькие секреты комфортного семейного ужина:
- Задействуйте детей: Дошкольникам можно доверить рвать зелень руками или посыпать блюдо сыром, а старшим — нарезать мягкие ингредиенты.
- Порционность: Если в семье есть избирательные едоки, подавайте соусы и зелень отдельно, чтобы каждый мог собрать тарелку по своему вкусу.