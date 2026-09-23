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Салат с сочной грушей, хрустящим беконом и авокадо: рецепт

Что приготовить с грушей осенью 2026

Автор: Мельник Анна
Салат с сочной грушей, хрустящим беконом и авокадо: рецепт
Салат с сочной грушей, хрустящим беконом и авокадо. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Бекон, авокадо и медовая груша — это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Легкий, но сытный салат с пикантной заправкой и семенами кунжута станет вашим главным фаворитом этого сезона.

Ингредиенты:

  • Авокадо — 1 шт.
  • Груша — 1 шт.
  • Бекон — 10–12 ломтиков
  • Микс свежей салатной зелени (руккола, шпинат, ромен) — 100–120 г
  • Оливковое масло  — 1–2 ст. л.
  • Свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.
  • Семена кунжута — по вкусу 
  • Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте авокадо и грушу аккуратными ломтиками среднего размера. Ломтики бекона разделите на удобные половинки или четвертинки и слегка обжарьте на сухой сковороде до румяной хрустящей корочки (по желанию).
  2. В глубокую тарелку выложите свежую зелень, добавьте авокадо, грушу и бекон.
  3. Добавьте щепотку соли, свежемолотый перец, полив все оливковым маслом и лимонным соком. Осторожно перемешайте, присыпьте обжаренным кунжутом и сразу подавайте к столу, пока бекон сохраняет свой идеальный хруст.
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Теги:
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