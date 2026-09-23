Салат с сочной грушей, хрустящим беконом и авокадо: рецепт
Что приготовить с грушей осенью 2026
Салат с сочной грушей, хрустящим беконом и авокадо. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Бекон, авокадо и медовая груша — это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Легкий, но сытный салат с пикантной заправкой и семенами кунжута станет вашим главным фаворитом этого сезона.
Ингредиенты:
- Авокадо — 1 шт.
- Груша — 1 шт.
- Бекон — 10–12 ломтиков
- Микс свежей салатной зелени (руккола, шпинат, ромен) — 100–120 г
- Оливковое масло — 1–2 ст. л.
- Свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.
- Семена кунжута — по вкусу
- Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Нарежьте авокадо и грушу аккуратными ломтиками среднего размера. Ломтики бекона разделите на удобные половинки или четвертинки и слегка обжарьте на сухой сковороде до румяной хрустящей корочки (по желанию).
- В глубокую тарелку выложите свежую зелень, добавьте авокадо, грушу и бекон.
- Добавьте щепотку соли, свежемолотый перец, полив все оливковым маслом и лимонным соком. Осторожно перемешайте, присыпьте обжаренным кунжутом и сразу подавайте к столу, пока бекон сохраняет свой идеальный хруст.