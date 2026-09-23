Салат с сочной грушей, хрустящим беконом и авокадо: рецепт

Что приготовить с грушей осенью 2026

Автор: Мельник Анна

Салат с сочной грушей, хрустящим беконом и авокадо. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Бекон, авокадо и медовая груша — это сочетание, перед которым просто невозможно устоять. Легкий, но сытный салат с пикантной заправкой и семенами кунжута станет вашим главным фаворитом этого сезона.

Ингредиенты:

Авокадо — 1 шт.

Груша — 1 шт.

Бекон — 10–12 ломтиков

Микс свежей салатной зелени (руккола, шпинат, ромен) — 100–120 г

Оливковое масло — 1–2 ст. л.

Свежевыжатый лимонный сок — 1 ст. л.

Семена кунжута — по вкусу

Морская соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Процесс приготовления: