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Какой церковный праздник 23 сентября и что нельзя делать

Церковь отмечает День Зачатия Иоанна Крестителя.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 23 сентября и что нельзя делать
Про­рок Иоанн Кре­сти­тель.
открытые источники

В среду, 23 сентября, православные христиане почитают свя­тую му­че­ни­цу Ира­и­ду и отмечают День Зачатия Иоанна Крестителя. Их вспоминают  23 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 6 октября.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Артур, Роксолана, Антон, Иван, Иосиф.

Какой церковный праздник 23 сентября

День Зачатия пророка Иоанна Предтечи отмечают примерно с 5 века. Его родители, священник Захария и праведная Елисавета, были уже в преклонном возрасте, когда он родился. Однажды Захарии явился архангел Гавриил и сообщил, что у него родится сын, который "будет велик пред Господом".

Про­рок Иоанн Кре­сти­тель – по­сле Де­вы Ма­рии са­мый чти­мый свя­той.
Про­рок Иоанн Кре­сти­тель – по­сле Де­вы Ма­рии са­мый чти­мый свя­той.
azbyka.ru

Дева Раиса (Ираида) Александрийская жила в Александрии в начале 4 века. Однажды, когда она подошла к источнику, чтобы набрать воды, увидела корабль у берега, на котором находились много мужчин, женщин, священнослужителей и монахов, заключенных за исповедание христианства. Ираида добровольно решила присоединиться к узникам, и на нее наложили оковы.

Корабль прибыл в египетский город Антиполь, то святая Ираида первая пережила жестокие пытки от императора Максимилиана. Мученице отсекли голову мечом. 

Свя­тая му­че­ни­ца Ира­и­да.
Свя­тая му­че­ни­ца Ира­и­да.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 23 сентября

На праздник Ираиды проводят обряды, которые привлекли бы удачу. Также гадали на финансовое благополучие и любовь. Предшественники занимались утеплением дома и подготовки дома к зиме: покупкой теплых вещей, колят дрова и проводят финальные работы на огороде и саду.

  • Если высокий бурьян - к снежной зиме.
  • Если гуси кричат - к скорой зиме.
  • Если много орехов, но мало грибов - зима будет суровой.

Что нельзя делать 23 сентября

  • Не стоит ругаться и обижать других.
  • Нельзя жаловаться на свои проблемы.
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