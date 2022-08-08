Какой церковный праздник 8 августа и что нельзя делать

Православная церковь вспоминает преподобного Моисея Угрина и преподобномученицу Параскеву.

Автор: Шапарь Анастасия

Православная церковь чтит память преподобномученицы Параскевы и преподобного Моисея Угрина. В народном календаре 8 августа - это Ермолаев день. В Украине празднуют профессиональный праздник военные связисты. В мире отмечают День альпиниста.

С именинами поздравляют носителей имен: Федор, Теодор, Сергей, Игнат, Прасковья.

Какой церковный праздник 8 августа

Параскева родилась в благочестивой семье, была христианкой, но язычники регулярно принуждали ее отречься от веры, однако безуспешно. Князь Антонин приказал бросить девушку в чашу со смолой, но Параскева осталась жива. Когда император посмотрел в котел, то ослеп. Многие после этого обратились в христианство.

Пре­по­доб­но­му­че­ни­ца Па­рас­ке­ва Рим­ская. azbyka.ru

Моисей Угрин родился в Венгрии. В 1018 году князь польский завоевал Киев и многие оказались в плену, в том числе и Моисей. 6 лет он пробыл в темнице, принял там Бога и обет безбрачия. Однажды полька пыталась соблазнить Моисея, но он не сдался.

Польская девушка предлагала богатства и угрожала пытками, но Моисей принял монашеский постриг и сказал, что ничего не боится. Женщина приказала его избить. После этого Угрин мучился до конца дней, за что Господь наказал польку. Она погибла во время мятежа в Польше.

Моисей оказался на свободе и жил в пещере в посте и молитве, а через 10 лет умер.

Пре­по­доб­ный Мо­и­сей Уг­рин. azbyka.ru

Традиции и обычаи 8 августа

8 августа старались закончить полевые работы, а также начиналась ранняя уборка яблок, но есть их еще нельзя было до Яблочного Спаса. Также к этому дню созревал ранний картофель.

Знахари собирали целебные травы, так как после утренней росы они будут особенно полезными.

Если кошка или кот трутся о ноги хозяйки и позволяют себя погладить - к богатству и процветанию.

Если листья липы стали желтеть - к ранней осени.

Если холодное утро - к ранней и морозной зиме.

Лягушки на берегу - ждать непогоды.

Если лягушки в водоеме - ждать засухи.

Что нельзя делать 8 августа

Нельзя ссориться.

Не стоит шить и вязать.

Не следует женщинам трудиться в поле.

День войск связи

8 августа отмечают профессиональный праздник военные связисты Украины. День был учрежден Указом президента от 1 февраля 2000 года.

8 августа 1920 года, в Киеве, началась подготовка первых связистов на на базе бывшего Константиновского юнкерского военного училища.

Украинские военные связисты. Укринформ

Международный день альпинизма

Международный день альпинизма или День альпиниста – праздник, который появился благодаря двум смельчакам-швейцарцам – врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду и горному проводнику Жаку Бальма. 8 августа 1786 года они первыми из всех альпинистов поднялись на высшую точку Альп – вершину Монблан, высота которой составляет 4810 метров над уровнем моря.