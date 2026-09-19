Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт
Салат из баклажанов. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Грузинская кухня — это всегда буйство ароматов, сочные текстуры и идеальный баланс специй. Этот салат из баклажанов с орехами и кинзой украсит как будничный ужин, так и праздничный стол.
Ингредиенты:
- Баклажаны — 3–4 шт.
- Грецкие орехи — 150 г
- Сметана — 3–4 ст. л.
- Свежая кинза — ½ пучка
- Чеснок — 2 зубчика
- Хмели-сунели — ½ ч. л.
- Растительное масло (для обжарки) — 3 ст. л.
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Вымойте овощи и нарежьте их аккуратными небольшими кубиками. Слегка присыпьте солью.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте кубики баклажанов небольшими порциями в 2–3 захода до красивого золотистого оттенка (примерно 5–6 минут на порцию). Выложите на салфетку, чтобы убрать излишки масла, и дайте немного остыть.
- Ножом мелко порубите грецкие орехи и свежую кинзу. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- В глубоком салатнике соедините теплые баклажаны, измельченные орехи, зелень и чеснок. Добавьте хмели-сунели, соль, черный перец и заправьте сметаной.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте салату настояться 10–15 минут, чтобы вкусы соединились.