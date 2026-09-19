Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт

Автор: Мельник Анна

Грузинская кухня — это всегда буйство ароматов, сочные текстуры и идеальный баланс специй. Этот салат из баклажанов с орехами и кинзой украсит как будничный ужин, так и праздничный стол.

Ингредиенты:

Баклажаны — 3–4 шт.

Грецкие орехи — 150 г

Сметана — 3–4 ст. л.

Свежая кинза — ½ пучка

Чеснок — 2 зубчика

Хмели-сунели — ½ ч. л.

Растительное масло (для обжарки) — 3 ст. л.

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Процесс приготовления: