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Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт

Автор: Мельник Анна
Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт
Салат из баклажанов. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Грузинская кухня — это всегда буйство ароматов, сочные текстуры и идеальный баланс специй. Этот салат из баклажанов с орехами и кинзой украсит как будничный ужин, так и праздничный стол.

Ингредиенты:

  • Баклажаны — 3–4 шт.
  • Грецкие орехи — 150 г
  • Сметана — 3–4 ст. л.
  • Свежая кинза — ½ пучка
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Хмели-сунели — ½ ч. л.
  • Растительное масло (для обжарки) — 3 ст. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Вымойте овощи и нарежьте их аккуратными небольшими кубиками. Слегка присыпьте солью.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте кубики баклажанов небольшими порциями в 2–3 захода до красивого золотистого оттенка (примерно 5–6 минут на порцию). Выложите на салфетку, чтобы убрать излишки масла, и дайте немного остыть.
  3. Ножом мелко порубите грецкие орехи и свежую кинзу. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  4. В глубоком салатнике соедините теплые баклажаны, измельченные орехи, зелень и чеснок. Добавьте хмели-сунели, соль, черный перец и заправьте сметаной.
  5. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте салату настояться 10–15 минут, чтобы вкусы соединились.
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Теги:
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