Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер

От чего умерла бывшая невеста Владимира Кличко

Автор: Коваленко Наталья

Коронер округа Гринвилл (Южная Каролина) опубликовал официальное заключение о причинах скоропостижной смерти звезды сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьери, которая ушла из жизни 16 августа в возрасте 36 лет.

Как сообщает издание People, по данным судебно-медицинской экспертизы от 22 сентября, смерть актрисы признана несчастным случаем, вызванным токсическим действием смеси медикаментов и синтетических опиоидов.

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В организме Хейден была обнаружена токсичная комбинация веществ: фентанил и 4-ANPP (прекурсор для нелегального синтеза фентанила); алпразолам (препарат против тревожности, известный как «Ксанакс»), метокарбамол (миорелаксант) и кветиапин (антипсихотический препарат).

При вскрытии не обнаружено никаких телесных повреждений или следов травм, которые могли бы привести к смерти.

Напомним, что 16 августа в 13:51 по местному времени в службу 911 поступил вызов об остановке сердца в апартаментах, где временно проживала актриса. Несмотря на реанимационные мероприятия медиков скорой помощи, спасти Хейден не удалось, и в 14:32 была констатирована ее смерть.

На момент трагедии в помещении находились ее бывший бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак, который и обнаружил тело актрисы и вызвал службу спасения.

Накануне объявления результатов экспертизы в Малибу состоялась закрытая поминальная служба, где родные и коллеги почтили память актрисы.

Актриса годами откровенно рассказывала о своей тяжелой борьбе с послеродовой депрессией после рождения в 2014 году дочери Кайи от украинского боксера Владимира Кличко, а также о длительной зависимости от опиоидов и алкоголя. В мае 2026 года вышли ее мемуары This Is Me: A Reckoning, в которых она описала свой сложный путь лечения.