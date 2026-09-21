Слойки с грушей, сыром и орехами: простой рецепт за 30 минут

Осенний рецепт

Автор: Мельник Анна

Слойки с грушей, сыром и орехами. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Эти аппетитные слойки с грушей, дорблю и грецкими орехами идеальны для уютного осеннего чаепития, эстетичного завтрака или в качестве быстрой, но утонченной закуски к бокалу белого вина.

Ингредиенты:

Бездрожжевое слоеное тесто — 500 г

Спелые груши — 2 шт.

Сыр с голубой плесенью (или фета) — 150 г

Грецкие орехи — 100 г

Яйцо (для смазывания) — 1 шт.

Мука — 1 ст. л. (для раскатки)

Свежий тимьян — по вкусу (по желанию)

Процесс приготовления: