Слойки с грушей, сыром и орехами: простой рецепт за 30 минут
Осенний рецепт
Слойки с грушей, сыром и орехами. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Эти аппетитные слойки с грушей, дорблю и грецкими орехами идеальны для уютного осеннего чаепития, эстетичного завтрака или в качестве быстрой, но утонченной закуски к бокалу белого вина.
Ингредиенты:
- Бездрожжевое слоеное тесто — 500 г
- Спелые груши — 2 шт.
- Сыр с голубой плесенью (или фета) — 150 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Яйцо (для смазывания) — 1 шт.
- Мука — 1 ст. л. (для раскатки)
- Свежий тимьян — по вкусу (по желанию)
Процесс приготовления:
- Включите разогреваться духовку до 200 °C. Застелите противень листом качественной пергаментной бумаги.
- Вымойте груши, удалите сердцевину и нарежьте их тонкими ломтиками. Грецкие орехи порубите ножом на средние кусочки, а сыр аккуратно покрошите небольшими кубиками.
- Рабочую поверхность слегка припылите мукой. Немного раскатайте слоеное тесто и разрежьте его на одинаковые ровные квадраты.
- Перенесите порционные квадраты теста на подготовленный противень. В центр каждого кусочка красиво выложите ломтики груши, присыпьте орехами, сыром и листочками тимьяна.
- В небольшой емкости взбейте яйцо и аккуратно смажьте им свободные края теста для получения глянца.
- Отправьте противень в духовку примерно на 20–25 минут. Выпекайте до насыщенного золотистого цвета и пышности теста.