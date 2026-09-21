АфишаАфиша
Русский Українська

Слойки с грушей, сыром и орехами: простой рецепт за 30 минут

Осенний рецепт

Автор: Мельник Анна
Слойки с грушей, сыром и орехами: простой рецепт за 30 минут
Слойки с грушей, сыром и орехами. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Эти аппетитные слойки с грушей, дорблю и грецкими орехами идеальны для уютного осеннего чаепития, эстетичного завтрака или в качестве быстрой, но утонченной закуски к бокалу белого вина.

Ингредиенты:

  • Бездрожжевое слоеное тесто — 500 г
  • Спелые груши — 2 шт.
  • Сыр с голубой плесенью (или фета) — 150 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Яйцо (для смазывания) — 1 шт.
  • Мука — 1 ст. л. (для раскатки)
  • Свежий тимьян — по вкусу (по желанию)

Процесс приготовления:

  1. Включите разогреваться духовку до 200 °C. Застелите противень листом качественной пергаментной бумаги.
  2. Вымойте груши, удалите сердцевину и нарежьте их тонкими ломтиками. Грецкие орехи порубите ножом на средние кусочки, а сыр аккуратно покрошите небольшими кубиками.
  3. Рабочую поверхность слегка припылите мукой. Немного раскатайте слоеное тесто и разрежьте его на одинаковые ровные квадраты.
  4. Перенесите порционные квадраты теста на подготовленный противень. В центр каждого кусочка красиво выложите ломтики груши, присыпьте орехами, сыром и листочками тимьяна.
  5. В небольшой емкости взбейте яйцо и аккуратно смажьте им свободные края теста для получения глянца.
  6. Отправьте противень в духовку примерно на 20–25 минут. Выпекайте до насыщенного золотистого цвета и пышности теста.
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепты

Статьи по теме

Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт
Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт
Картофельная запеканка с курицей и грибами: рецепт
Картофельная запеканка с курицей и грибами: рецепт
Куриный шницель во фритюре: простой рецепт
Куриный шницель во фритюре: простой рецепт
Баклажаны на гриле с чесноком и пармезаном: рецепт
Баклажаны на гриле с чесноком и пармезаном: рецепт
Кизил: польза для здоровья, что можно приготовить из ягоды
Кизил: польза для здоровья, что можно приготовить из ягоды
Грушевый штрудель из слоеного теста: идеальный осенний десерт
Грушевый штрудель из слоеного теста: идеальный осенний десерт

Личность дня

ТОП-6 лучших фильмов с Тупаком Шакуром

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK