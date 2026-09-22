Тыквенно-сырная намазка с чесноком: рецепт
Как приготовить нежный паштет из запеченной тыквы с чесноком и плавленым сыром
Тыквенно-сырная намазка с чесноком. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Эта тыквенная намазка станет вашей любимой осенней закуской. Сочная запеченная тыква в дуэте с пикантным чесноком и мягким сыром превращается в идеальный паштет с шелковистой текстурой. Наносите ее на подсушенный багет, хрустящие тосты или используйте как сочный соус к закускам.
Ингредиенты:
- Мякоть тыквы — 300 г
- Плавленый сыр — 200 г
- Сливочное масло — 20 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте небольшими аккуратными кубиками. Приготовьте овощ до мягкости удобным способом: запеките в духовке для более насыщенного аромата, отварите или приготовьте на пару.
- Дайте готовой тыкве полностью остыть до комнатной температуры (так текстура намазки получится идеально стабильной).
- Переложите кусочки тыквы в чашу блендера. Добавьте размягченное сливочное масло, нарезанный плавленый сыр, пропущенный через пресс чеснок, а также соль и свежемолотый перец.
- Взбейте все компоненты на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, кремовой массы без крупинок.
- Готовый паштет охладите в холодильнике 15–20 минут и подавайте с любимым свежим хлебом, крекерами или поджаренными брускеттами.