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Тыквенно-сырная намазка с чесноком: рецепт

Как приготовить нежный паштет из запеченной тыквы с чесноком и плавленым сыром

Автор: Мельник Анна
Тыквенно-сырная намазка с чесноком: рецепт
Тыквенно-сырная намазка с чесноком. Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Эта тыквенная намазка станет вашей любимой осенней закуской. Сочная запеченная тыква в дуэте с пикантным чесноком и мягким сыром превращается в идеальный паштет с шелковистой текстурой. Наносите ее на подсушенный багет, хрустящие тосты или используйте как сочный соус к закускам.

Ингредиенты:

  • Мякоть тыквы — 300 г
  • Плавленый сыр — 200 г
  • Сливочное масло — 20 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте небольшими аккуратными кубиками. Приготовьте овощ до мягкости удобным способом: запеките в духовке для более насыщенного аромата, отварите или приготовьте на пару.
  2. Дайте готовой тыкве полностью остыть до комнатной температуры (так текстура намазки получится идеально стабильной).
  3. Переложите кусочки тыквы в чашу блендера. Добавьте размягченное сливочное масло, нарезанный плавленый сыр, пропущенный через пресс чеснок, а также соль и свежемолотый перец.
  4. Взбейте все компоненты на высокой скорости до получения абсолютно гладкой, кремовой массы без крупинок.
  5. Готовый паштет охладите в холодильнике 15–20 минут и подавайте с любимым свежим хлебом, крекерами или поджаренными брускеттами.
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Теги:
блюда из тыквы, рецепты

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