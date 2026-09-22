Тыквенно-сырная намазка с чесноком: рецепт

Как приготовить нежный паштет из запеченной тыквы с чесноком и плавленым сыром

Автор: Мельник Анна

Эта тыквенная намазка станет вашей любимой осенней закуской. Сочная запеченная тыква в дуэте с пикантным чесноком и мягким сыром превращается в идеальный паштет с шелковистой текстурой. Наносите ее на подсушенный багет, хрустящие тосты или используйте как сочный соус к закускам.

Ингредиенты:

Мякоть тыквы — 300 г

Плавленый сыр — 200 г

Сливочное масло — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу

Процесс приготовления: