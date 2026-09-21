Какой церковный праздник 22 сентября и что нельзя делать
Церковь почитает пророка мученика Фоку.
Во вторник, 22 сентября, православные христиане чествуют священномученика Фоку. В народном календаре этот день называют — День Фоки. Его почитают 22 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 5 октября.
Именины празднуют носители имен: Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.
Какой церковный праздник 22 сентября
Епископ Фока жил во 2 столетии в городе Синоп, Турция. С юности святой вел добродетельную жизнь и в зрелые годы стал епископом. Благодаря проповедям Фоки в христианство обернулись многие язычники. Во время гонений на христиан при императоре Траяне правитель города принуждал Фоку отречься от христианской веры. После перенесенных пыток епископа утопили.
Традиции и обычаи 22 сентября
С этих дней обычно начинались сильные осенние ветры, которые буквально сдирали с деревьев листья.
Люди убирали редьку, а хозяйки готовили из нее различные блюда. Также было принято на Фоку сжигать старые веники, разрушать муравейники и проклинать ветер, ударяя кнутом о землю.
- Если луна красная - к ветряной погоде.
- Если гром - к снежной зиме.
- Какая погода на Фоку, таким будет весь октябрь.
Что нельзя делать 22 сентября
- Не стоит тяжело трудиться.
- Не нужно ругаться и кричать.
- Не следует плакать.
- Нельзя заниматься рукоделием.
- Не стоит выходить из дома до рассвета.