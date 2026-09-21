Какой церковный праздник 22 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает про­рока ­му­че­ника Фо­ку.

Автор: Мельник Анна

Во вторник, 22 сентября, православные христиане чествуют священномученика Фоку. В народном календаре этот день называют — День Фоки. Его почитают 22 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 5 октября.

Именины празднуют носители имен: Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.

Какой церковный праздник 22 сентября

Епископ Фока жил во 2 столетии в городе Синоп, Турция. С юности святой вел добродетельную жизнь и в зрелые годы стал епископом. Благодаря проповедям Фоки в христианство обернулись многие язычники. Во время гонений на христиан при императоре Траяне правитель города принуждал Фоку отречься от христианской веры. После перенесенных пыток епископа утопили.

Традиции и обычаи 22 сентября

С этих дней обычно начинались сильные осенние ветры, которые буквально сдирали с деревьев листья.

Люди убирали редьку, а хозяйки готовили из нее различные блюда. Также было принято на Фоку сжигать старые веники, разрушать муравейники и проклинать ветер, ударяя кнутом о землю.

Если луна красная - к ветряной погоде.

Если гром - к снежной зиме.

Какая погода на Фоку, таким будет весь октябрь.

Что нельзя делать 22 сентября