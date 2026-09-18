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Картофельная запеканка с курицей и грибами: рецепт

Идея для семейного ужина

Автор: Мельник Анна
Картофельная запеканка с курицей и грибами: рецепт
Картофельная запеканка с курицей и грибами: рецепт
Shutterstock

Когда привычные блюда из картофеля приелись, на помощь приходит рецепт сытной и ароматной запеканки. Это блюдо — идеальный союз нежной курицы, обжаренных грибов и румяной картофельной корочки. Минимум усилий, понятные ингредиенты и потрясающий домашний аромат, который соберет всю семью за столом.

Вам понадобятся:

  • Для начинки: 1 куриная грудка, 150 г шампиньонов, 1 луковица, специи для птицы.
  • Для картофельного слоя: 6–7 крупных картофелин, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 50 г тертого сыра, 2 ст. л. сметаны или майонеза.
  • Для золотистой шапочки: 50 г тертого сыра, 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, пучок свежего укропа.
  • Дополнительно: растительное масло для жарки, соль и черный перец по вкусу.

Пошаговое приготовление:

  1. Мелко нашинкуйте лук и пассеруйте его на масле до мягкости. Добавьте нарезанные кубиками грибы и куриное филе. Обжаривайте всё вместе до появления золотистого оттенка, в конце посолите и добавьте ароматные специи.
  2. Очищенный картофель натрите на крупной терке. Смешайте его с половиной сыра, одним яйцом, измельченным чесноком и сметаной. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. В отдельной миске соедините оставшийся сыр, второе яйцо, рубленый укроп и еще пару зубчиков чеснока для пикантности.
  4. В форму для запекания выложите первым слоем обжаренную курицу с грибами. Поверх распределите картофельную массу, а завершающим слоем нанесите сырно-укропную смесь.
  5. Плотно накройте форму фольгой. Отправляйте в разогретую до 200°C духовку на 60 минут. Чтобы получить аппетитную хрустящую корочку, за 10 минут до готовности снимите фольгу и дайте верхушке подрумяниться.

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Теги:
рецепты

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