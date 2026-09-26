Рецепт выходного дня: нежные яблоки с корицей на сковороде

Как вкусно пожарить яблоки в карамели

Автор: Мельник Анна

Нежные яблоки, пряный аромат корицы, растопленное сливочное масло и золотистая карамель — этот простой десерт на сковороде создаст дома атмосферу уютной кофейни всего за полчаса.

Ингредиенты:

Яблоки — 6 шт.

Сливочное масло — 115 г

Сахар — 150 г

Молотая корица — ¾ ч. л.

Процесс приготовления: