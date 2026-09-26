АфишаАфиша
Русский Українська

Рецепт выходного дня: нежные яблоки с корицей на сковороде

Как вкусно пожарить яблоки в карамели

Автор: Мельник Анна
Рецепт выходного дня: нежные яблоки с корицей на сковороде
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Нежные яблоки, пряный аромат корицы, растопленное сливочное масло и золотистая карамель — этот простой десерт на сковороде создаст дома атмосферу уютной кофейни всего за полчаса.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 6 шт.
  • Сливочное масло — 115 г
  • Сахар — 150 г
  • Молотая корица — ¾ ч. л.

Процесс приготовления:

  1. Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте одинаковыми ломтиками средней толщины.
  2. В глубокой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Выложите яблочные ломтики, всыпьте половину сахара и аккуратно перемешайте, чтобы масло и сахар равномерно покрыли каждый кусочек.
  3. Убавьте огонь до небольшого, и готовьте яблоки около 20 минут. Они должны стать мягкими, нежными и пропитаться маслом, но при этом сохранить свою форму.
  4. Добавьте оставшийся сахар и пряную корицу. Держите сковороду на огне еще 5–10 минут, периодически бережно помешивая, пока сахар полностью не растает и не превратится в аппетитный карамельный сироп. Подавайте горячими!
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепты

Статьи по теме

Готовим ужин для всей семьи: 3 быстрых рецепта, которые понравятся и взрослым, и детям
Готовим ужин для всей семьи: 3 быстрых рецепта, которые понравятся и взрослым, и детям
Запеченная тыква с чесноком, базиликом и кунжутом: рецепт
Запеченная тыква с чесноком, базиликом и кунжутом: рецепт
Салат с сочной грушей, хрустящим беконом и авокадо: рецепт
Салат с сочной грушей, хрустящим беконом и авокадо: рецепт
Тыквенно-сырная намазка с чесноком: рецепт
Тыквенно-сырная намазка с чесноком: рецепт
Слойки с грушей, сыром и орехами: простой рецепт за 30 минут
Слойки с грушей, сыром и орехами: простой рецепт за 30 минут
Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт
Салат из баклажанов по-грузински с грецким орехом: быстрый рецепт

Личность дня

Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK