Рецепт выходного дня: нежные яблоки с корицей на сковороде
Как вкусно пожарить яблоки в карамели
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Нежные яблоки, пряный аромат корицы, растопленное сливочное масло и золотистая карамель — этот простой десерт на сковороде создаст дома атмосферу уютной кофейни всего за полчаса.
Ингредиенты:
- Яблоки — 6 шт.
- Сливочное масло — 115 г
- Сахар — 150 г
- Молотая корица — ¾ ч. л.
Процесс приготовления:
- Вымойте яблоки, удалите сердцевину и нарежьте одинаковыми ломтиками средней толщины.
- В глубокой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Выложите яблочные ломтики, всыпьте половину сахара и аккуратно перемешайте, чтобы масло и сахар равномерно покрыли каждый кусочек.
- Убавьте огонь до небольшого, и готовьте яблоки около 20 минут. Они должны стать мягкими, нежными и пропитаться маслом, но при этом сохранить свою форму.
- Добавьте оставшийся сахар и пряную корицу. Держите сковороду на огне еще 5–10 минут, периодически бережно помешивая, пока сахар полностью не растает и не превратится в аппетитный карамельный сироп. Подавайте горячими!