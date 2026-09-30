Перец чили: польза и вред, рецепт консервации на зиму
Что нужно знать об остром перце: чем полезен и для кого опасен красный перец, как заготовить его на зиму.
Несмотря на всю свою жгучесть, перец чили очень полезен. И если вы можете переносить такие острые продукты, он поможет укрепить иммунитет и зарядит бодростью. Рассказываем, почему чили очень полезен для мужчин и женщин, кому он противопоказан и как правильно заготовить этот овощ на зиму.
Польза перца чили
Перец чили полезен благодаря содержащимся в нем витаминам, микро- и макроэлементам.
Его употребление:
- положительно воздействует на работу мозга
- укрепляет иммунную систему
- помогает организму бороться с простудой, бронхиальной астмой, эпилепсией, атеросклерозом и гепатитом
- улучшает аппетит
- улучшает работу печени
- нормализует работу пищеварительной системы
- ускоряет метаболизм
- повышает устойчивость организма к стрессу
- улучшает кровообращение
- снижает артериальное давление
Чили перец: польза и вред для мужчин и женщин
Согласно исследованиям, жгучий перец одинакового влияет на организм и женщины, и мужчины. К плюсам перца-чили для мужского организма можно отнести то, что он восстанавливает потенцию.
Химический состав перца чили
В 100 г продукта содержится всего 40 ккал. В перце минимум жиров (0,2 г на 100 г), 1,5 г углеводов и 2 г белков. Основные ингредиенты — вода, 87,74 г, клетчатка, 1,5 г и моносахариды, 5,1 г.
В перце много витаминов: A, группы B, C, E, K и PP. В составе есть бета-каротин, холин и минералы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо.
Кому нельзя есть чили: противопоказания и опасность
- Название жгучего перца полностью оправдано: рекомендуется работать с ним в перчатках, потому что он разъедает кожу.
- Также важно избегать попадания чили в глаза.
- Следует не переедать чили: в сутки можно съедать не более 1 шт.
- Из-за употребления острого перца может появиться изжога.
- Чили есть не стоит, если есть какие-то повреждения на слизистой оболочке во рту или на губах.
- Нельзя есть острый перец людям с нарушениями работы ЖКТ.
- Перец противопоказан людям, страдающим от геморроя.
- Разумеется, не нужно есть чили при индивидуальной непереносимости и аллергических проявлениях.
- Жгучий перец, как и другие острые продукты, противопоказан детям, беременным женщинам и в период грудного вскармливания.
Рецепт консервации перца чили на зиму
Ингредиенты:
- Перец чили — 2 кг
- Чеснок — 4 гол.
- Сельдерей — 100 г
- Сахар — 3 ст. л.
- Растительное масло — 250 мл
- Зелень петрушки —100 г
- Соль — по вкусу
- Белый винный уксус — 500 мл
- Лавровый лист — 5 шт.
Способ приготовления:
- Перцы промойте, обсушите, хвостики не срезайте. На каждом плоде сделайте небольшой надрез с одной стороны. Так маринад активнее впитается в мякоть.
- В толстостенную кастрюлю влейте белый винный уксус, добавьте растительное масло, всыпьте соль по вкусу и сахарный песок. Положите лавровый лист. Ингредиенты перемешайте и поставьте на плиту. Маринад доведите до кипения, постоянно помешивая.
- В кипящую жидкость отправьте половину острых перцев. Деревянной лопаткой прижмите овощи ко дну. Варите 7–10 минут. Плоды периодически переворачивайте, чтобы они готовились равномерно. По истечении времени овощи достаньте из жидкости и переложите в сухую глубокую емкость. В оставшийся маринад отправьте другую половину перцев. Проварите их аналогичным способом, а затем вытащите и переложите к уже приготовленным. Маринад сохраните, дайте ему остыть.
- Петрушку и сельдерей промойте, обсушите и мелко порубите ножом. В маринад высыпьте зелень, перемешайте. Почистите чеснок, промойте и обсушите. Нарежьте его тонкими пластинками. Чеснок отправьте в маринад, смешайте с ингредиентами. Емкость установите на плиту, доведите до кипения, варите 2–3 минуты на медленном огне, а затем снимите с плиты.
- Перцы залейте получившимся маринадом. Дайте массе остыть, после чего отправьте в холодильник на сутки. Пропитанные маринадом перцы расфасуйте по сухим стерилизованным банкам, закатайте крышками и уберите на хранение в прохладное и темное место.
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