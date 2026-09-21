Слива: 5 полезных свойств для организма и кому нельзя есть
Что нужно знать о сливах.
Сливы — не самый популярный фрукт, но от того не менее полезен и питателен. Рассказываем, чем именно ценны эти кисловатые плоды, есть ли у них вредные свойства, и можно ли есть сливу ежедневно.
Что такое сливы и какая суточная норма употребления?
Сливы — это косточковые фрукты среднего размера. Самый популярный сорт имеет темную, пурпурно-красную кожуру с желтой мякотью внутри, но можно найти и зеленовато-желтые сливы. У всех сортов в центре плода находится косточка, которая не является съедобной. В сушеном виде сливы называются черносливом. Сливы доступны круглый год. Сезон длится, как правило, с июля по сентябрь. Некоторые поздние сорта убирают только в начале октября.
Порция весом 80 г (примерно две маленькие или одна средняя слива) считается одной из пяти порций, которую диетологи рекомендуют съедать в день.
Порция 80 г обеспечивает:
- 29 ккал / 124 кДж
- 0,5 г белка
- 0,1 г жира
- 7,0 г углеводов
- 1,7 г клетчатки
- 192 мг калия
5 полезных свойств слив
1. Богаты антиоксидантами
Сливы богаты растительными соединениями, которые обладают антиоксидантными свойствами — это значит, что они помогают предотвратить реакцию кислорода с другими химическими веществами и повреждение клеток и тканей. Сливы особенно богаты антоцианами — соединениями, которые также отвечают за темный цвет кожицы сливы. По данным исследований, сливы богаче этими защитными соединениями, чем другие фрукты, включая персики и нектарины.
2. Может обладать противовоспалительными свойствами
Защитные растительные соединения, содержащиеся в сливах, обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь предотвратить такие заболевания, как рак, диабет и ожирение.
3. Помогают регулировать уровень сахара в крови
Сливы особенно богаты полифенолом под названием хлорогеновая кислота — соединением, которое также содержится в кофе и, по-видимому, помогает сбалансировать уровень сахара в крови и регулировать аппетит.
Употребление фрукта целиком гарантирует, что вы получите пользу от богатого содержания клетчатки, которая помогает замедлить высвобождение природных сахаров.
4. Может поддержать здоровье сердца
Сливы богаты различными витаминами и минералами, в том числе кальцием, который обеспечивает нормальное свертывание крови. Кроме того, они содержат калий и витамин С, а также защитные полифенолы — все это связано с уменьшением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Может улучшить когнитивные функции
Богатое содержание полифенолов в сливах может помочь смягчить возрастное снижение когнитивных функций.
Всем ли можно есть сливы?
Некоторые люди страдают аллергией на сливы. Они входят в категорию аллергенов "пыльца березы", наряду с яблоками и персиками, и могут вызывать зуд и отек рта или горла. Также слива может вызвать проблемы с желудком у людей, склонных к метеоризму и диарее.