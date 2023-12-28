Как пережить новогодние праздники: советы диетологов

Как не набрать вес во время праздников?

Автор: Мельник Анна

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1.Не пытайтесь не есть целый день перед застольем, а затем потреблять много блюд за один раз

Как ни крути, но новогодние праздники — это застолья с не всегда полезной едой и алкогольными напитками. Однако не стоит настраивать себя на худшее заблаговременно. Мы подготовили пять простых советов, которые помогут вам сохранить хорошую фигуру и отличное самочувствие.

Это очень плохая идея. Лучше питаться в течение дня, а перед праздничным ужином выбрать здоровый перекус: это могут быть фрукты, йогурт или заваренные овсяные хлопья. Также контролируйте размеры и количество порций.

2. Пейте больше воды, чем вы привыкли

Вода помогает выводить токсины и активирует очищающие процессы организма. А если вы до сих пор не выработали привычку пить каждый день достаточно воды, начало нового года — идеальное время наконец это сделать.

Как не набрать вес во время праздников? freepik.com

3. Ешьте медленно

Не надо набрасываться на угощение, словно вы никогда не видели подобных блюд. Во-первых, это не очень-то культурно, а во-вторых, гарантированно ведёт к перееданию. Тщательно пережёвывайте пищу, а время от времени прерывайте трапезу для разговоров или развлечений. Помните, что праздник состоит не из одной только еды.

4. Не налегайте на жирную еду в комбинации с алкоголем

Особенно это касается тех, кто разумно всегда предпочитает рациональное потребление еды или только недавно подключился к похудению. Ваша поджелудочная может не выдержать такой нагрузки. Старайтесь есть нежирные блюда без колбасы, шашлыка, большого количества майонеза, больших порций тортов с кремом.

5. Избегайте сладкой газировки

Она мешают пищеварению. Лучше подготовьте себе детокс-воду: с добавлением апельсина, лимона, тертого имбиря, корицы, кардамона и других специй по вкусу.

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