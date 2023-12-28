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Как пережить новогодние праздники: советы диетологов

Как не набрать вес во время праздников?

Автор: Мельник Анна
Как пережить новогодние праздники: советы диетологов
Как пережить новогодние праздники: советы диетологов
freepik.com

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Как ни крути, но новогодние праздники — это застолья с не всегда полезной едой и алкогольными напитками. Однако не стоит настраивать себя на худшее заблаговременно. Мы подготовили пять простых советов, которые помогут вам сохранить хорошую фигуру и отличное самочувствие.

1.Не пытайтесь не есть целый день перед застольем, а затем потреблять много блюд за один раз

Это очень плохая идея. Лучше питаться в течение дня, а перед праздничным ужином выбрать здоровый перекус: это могут быть фрукты, йогурт или заваренные овсяные хлопья. Также контролируйте размеры и количество порций.

2. Пейте больше воды, чем вы привыкли

Вода помогает выводить токсины и активирует очищающие процессы организма. А если вы до сих пор не выработали привычку пить каждый день достаточно воды, начало нового года — идеальное время наконец это сделать.

Как не набрать вес во время праздников?
Как не набрать вес во время праздников?
freepik.com

3. Ешьте медленно

Не надо набрасываться на угощение, словно вы никогда не видели подобных блюд. Во-первых, это не очень-то культурно, а во-вторых, гарантированно ведёт к перееданию. Тщательно пережёвывайте пищу, а время от времени прерывайте трапезу для разговоров или развлечений. Помните, что праздник состоит не из одной только еды.

4. Не налегайте на жирную еду в комбинации с алкоголем

Особенно это касается тех, кто разумно всегда предпочитает рациональное потребление еды или только недавно подключился к похудению. Ваша поджелудочная может не выдержать такой нагрузки. Старайтесь есть нежирные блюда без колбасы, шашлыка, большого количества майонеза, больших порций тортов с кремом.

5. Избегайте сладкой газировки

Она мешают пищеварению. Лучше подготовьте себе детокс-воду: с добавлением апельсина, лимона, тертого имбиря, корицы, кардамона и других специй по вкусу.

Ранее мы писали, как сэкономить на подготовке к Новому году: ТОП-5 советов.

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Теги:
еда, Новый год, питание, праздник, советы, зимние праздники

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