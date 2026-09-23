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Почему волосы не растут и как это исправить: советы и секреты парикмахеров

Как отрастить длинные волосы

Автор: Мельник Анна
Почему волосы не растут и как это исправить: советы и секреты парикмахеров
Фото: magnific.com

Мечтаешь об идеальной длине, но кажется, что волосы будто застыли на одном уровне и отказываются расти дальше? Главный секрет экспертов прост: дело не в магических сыворотках, а в уходе за кончиками и кожей головы. Волосы растут постоянно, но из-за ломкости и секущихся концов длина просто «уходит» быстрее, чем успевает прибавляться.

Как пишет City Magazine, несколько правильных бьюти-привычек помогут разорвать этот замкнутый круг и наконец-то отрастить шевелюру мечты.

Бьюти-гид: почему волосы не растут и как это исправить

Микро-стрижки вместо кардинальных мер

Парадокс, но чтобы отрастить длину, нужно регулярно посещать стилиста. Речь идет о так называемом «полировании» или микро-стрижке, когда мастер снимает буквально миллиметр пошкожденных кончиков. Если вовремя не убирать сечение, волосок начинает расщепляться выше по всей длине, что неизбежно приводит к ломкости. 

Забота о коже головы

Густые и сильные волосы начинаются с фолликулов. Накопление стайлинга, себума и сухость кожи блокируют нормальный рост. Добавьте в свой ежедневный уход мягкие пилинги и укрепляющие сыворотки. Ингредиенты вроде ниацинамида, активированного угля и молочной кислоты стимулируют микроциркуляцию и создают идеальную среду для роста новых волос.

Глубокое увлажнение и защита

Сухие волосы — это всегда ломкие волосы. Раз в неделю обязательно используйте питательные маски и несмываемые уходы, восстанавливающие внутренние связи волоса. Они защищают стержень от агрессивных факторов: горячего воздуха фена, утюжков и жесткого расчесывания.

Лайфхаки для сохранения длины волос

  1. Перейдите на шелк. Шёлковая наволочка снижает трение во время сна, защищая волосы от спутывания и заломов.
  2. Минимизируйте термоукладку. Давайте волосам высохнуть естественным путем, когда есть такая возможность, и никогда не игнорируйте термозащиту.
  3. Скорректируйте рацион. Белок, биотин, омега-3 и правильные углеводы — ключевой строительный материал для крепких и блестящих волос.
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Теги:
длинные волосы, лайфхаки, советы, красота

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