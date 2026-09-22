Готовимся к Хэллоуину! Рецепт пончиков «Паутина»

Узнайте, как готовить украсить пончики к Хэллоуину.

Автор: Сайко Леся

Сделайте свою вечеринку на Хэллоуин еще более ужасающей с этими пугающими пончиками-паутинками. С помощью всего лишь небольшого количества глазури и большого количества жутких красителей вы можете превратить простые пончики в лучшее угощение на вечеринку на Хэллоуин.

Ингредиенты:

6 кольцевых пончиков

200 г сахарной пудры

черный пищевой краситель гелевый

зеленый пищевой краситель гелевый

оранжевый пищевой краситель гелевый

ручки для письма с шоколадной и карамельной глазурью

Способ приготовления:

Выложите пончики на чистый поднос. Просейте сахарную пудру и разделите поровну между 3 мисками. Добавьте немного воды в каждую, по 1 ч. л. за раз, чтобы получилась густая, но легко намазывающаяся глазурь. Окрасьте один гелем оранжевого цвета, один — зеленого, а другой — черного. Распределите глазурь по пончикам так, чтобы у вас получилось по 2 пончика каждого цвета. Оставьте в прохладном месте для застывания.

Сверху выдавите паутину с помощью глазури для письма. Украсьте клубничным кружевным пауком, если хотите.

Совет: сделайте пауков, связав 4 клубничных кружева в узел и обрезав «ноги». Окуните в черную глазурь, затем дайте застыть.