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Готовимся к Хэллоуину! Рецепт пончиков «Паутина»

Узнайте, как готовить украсить пончики к Хэллоуину.

Автор: Сайко Леся
Готовимся к Хэллоуину! Рецепт пончиков «Паутина»
Рецепт пончиков «Паутина», realfood.tesco.com

Сделайте свою вечеринку на Хэллоуин еще более ужасающей с этими пугающими пончиками-паутинками. С помощью всего лишь небольшого количества глазури и большого количества жутких красителей вы можете превратить простые пончики в лучшее угощение на вечеринку на Хэллоуин.

Ингредиенты:

  • 6 кольцевых пончиков
  • 200 г сахарной пудры
  • черный пищевой краситель гелевый
  • зеленый пищевой краситель гелевый
  • оранжевый пищевой краситель гелевый
  • ручки для письма с шоколадной и карамельной глазурью

Способ приготовления: 

Выложите пончики на чистый поднос. Просейте сахарную пудру и разделите поровну между 3 мисками. Добавьте немного воды в каждую, по 1 ч. л. за раз, чтобы получилась густая, но легко намазывающаяся глазурь. Окрасьте один гелем оранжевого цвета, один — зеленого, а другой — черного. Распределите глазурь по пончикам так, чтобы у вас получилось по 2 пончика каждого цвета. Оставьте в прохладном месте для застывания.

Сверху выдавите паутину с помощью глазури для письма. Украсьте клубничным кружевным пауком, если хотите.

Совет: сделайте пауков, связав 4 клубничных кружева в узел и обрезав «ноги». Окуните в черную глазурь, затем дайте застыть.

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Теги:
питание, хэллоуин, рецепт

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