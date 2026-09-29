Квас из чернобрывцев: необычный рецепт ароматного и полезного напитка

Автор: Сайко Леся

Чернобрывцы (бархатцы) — это не только яркое украшение осенних клумб и традиционный символ украинского палисадника, но и настоящий кладезь полезных веществ. В кулинарии и народной медицине их ценят за антисептические, противовоспалительные и успокаивающие свойства. А еще из них получается потрясающе ароматный домашний квас с легким пряным послевкусием, напоминающим экзотические специи.

Этот необычный напиток прекрасно освежает в жаркий день, тонизирует и удивляет своим богатым букетом. Делимся проверенным рецептом.

Ингредиенты:

Для приготовления классической 3-литровой банки кваса вам понадобятся:

Свежие цветы чернобрывцев — 2–3 горсти (лучше брать крупные соцветия яркого желтого или насыщенного оранжевого цвета).

— 2–3 горсти (лучше брать крупные соцветия яркого желтого или насыщенного оранжевого цвета). Вода — 2,5–2,7 литра (фильтрованная или родниковая).

— 2,5–2,7 литра (фильтрованная или родниковая). Сахар — 150–200 г (регулируйте сладость по вкусу).

— 150–200 г (регулируйте сладость по вкусу). Лимонная кислота — 0,5 ч. л. (или сок половины лимона для легкой кислинки).

— 0,5 ч. л. (или сок половины лимона для легкой кислинки). Сухие дрожжи — 0,5 ч. л. (или 15 г живых прессованных дрожжей для более активного брожения).

— 0,5 ч. л. (или 15 г живых прессованных дрожжей для более активного брожения). Черный хлеб — 1 небольшой ломтик (по желанию, для классического хлебного аромата и лучшего брожения).

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовка сырья. Аккуратно оборвите лепестки чернобрывцев (можно использовать и целые соцветия, но лепестки дают более чистый настой). Промойте их в прохладной воде и дайте стечь. Заваривание основы. Положите цветки в глубокую кастрюлю или сразу в чистую трехлитровую банку. Залейте кипятком (примерно 500 мл из общего объема), накройте крышкой и дайте настояться в течение 30–40 минут, чтобы вода вобрала в себя эфирные масла и красивый золотистый оттенок. Смешивание ингредиентов. Добавьте в емкость оставшуюся воду (она должна быть теплой, около 30–35 °C, чтобы не сварить дрожжи), сахар и лимонную кислоту. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара. Добавление закваски. Когда жидкость остынет до комфортной теплой температуры, добавьте сухие или разведенные живые дрожжи, а также ломтик ржаного хлеба. Процесс брожения. Накройте горлышко банки марлей в несколько слоев или чистой крышкой с небольшим зазором для выхода углекислого газа. Оставьте банку в темном теплом месте на 24–48 часов. Фильтрация и охлаждение. Как только на поверхности появится легкая пенка и начнется активное выделение пузырьков, квас готов. Процедите напиток через марлю или сито, разлийте по бутылкам (можно добавить в каждую по 2–3 изюминки для дополнительной газации) и отправьте в холодильник на несколько часов.

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