Квас из чернобрывцев: необычный рецепт ароматного и полезного напитка
Квас из чернобрывцев: необычный рецепт ароматного и полезного напитка, АІ
Чернобрывцы (бархатцы) — это не только яркое украшение осенних клумб и традиционный символ украинского палисадника, но и настоящий кладезь полезных веществ. В кулинарии и народной медицине их ценят за антисептические, противовоспалительные и успокаивающие свойства. А еще из них получается потрясающе ароматный домашний квас с легким пряным послевкусием, напоминающим экзотические специи.
Этот необычный напиток прекрасно освежает в жаркий день, тонизирует и удивляет своим богатым букетом. Делимся проверенным рецептом.
Ингредиенты:
Для приготовления классической 3-литровой банки кваса вам понадобятся:
- Свежие цветы чернобрывцев — 2–3 горсти (лучше брать крупные соцветия яркого желтого или насыщенного оранжевого цвета).
- Вода — 2,5–2,7 литра (фильтрованная или родниковая).
- Сахар — 150–200 г (регулируйте сладость по вкусу).
- Лимонная кислота — 0,5 ч. л. (или сок половины лимона для легкой кислинки).
- Сухие дрожжи — 0,5 ч. л. (или 15 г живых прессованных дрожжей для более активного брожения).
- Черный хлеб — 1 небольшой ломтик (по желанию, для классического хлебного аромата и лучшего брожения).
Пошаговый рецепт приготовления
- Подготовка сырья. Аккуратно оборвите лепестки чернобрывцев (можно использовать и целые соцветия, но лепестки дают более чистый настой). Промойте их в прохладной воде и дайте стечь.
- Заваривание основы. Положите цветки в глубокую кастрюлю или сразу в чистую трехлитровую банку. Залейте кипятком (примерно 500 мл из общего объема), накройте крышкой и дайте настояться в течение 30–40 минут, чтобы вода вобрала в себя эфирные масла и красивый золотистый оттенок.
- Смешивание ингредиентов. Добавьте в емкость оставшуюся воду (она должна быть теплой, около 30–35 °C, чтобы не сварить дрожжи), сахар и лимонную кислоту. Тщательно перемешайте до полного растворения сахара.
- Добавление закваски. Когда жидкость остынет до комфортной теплой температуры, добавьте сухие или разведенные живые дрожжи, а также ломтик ржаного хлеба.
- Процесс брожения. Накройте горлышко банки марлей в несколько слоев или чистой крышкой с небольшим зазором для выхода углекислого газа. Оставьте банку в темном теплом месте на 24–48 часов.
- Фильтрация и охлаждение. Как только на поверхности появится легкая пенка и начнется активное выделение пузырьков, квас готов. Процедите напиток через марлю или сито, разлийте по бутылкам (можно добавить в каждую по 2–3 изюминки для дополнительной газации) и отправьте в холодильник на несколько часов.
Полезные советы
- Цвет и аромат: Чем насыщеннее оттенок лепестков выберете, тем ярче и красивее получится напиток — от янтарного до глубокого солнечного.
- Подача: Подавайте квас охлажденным, украсив веточкой мяты или свежими лепестками цветов.