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Какой церковный праздник 2 октября и что нельзя делать

Церковь почитает свя­щен­но­му­че­ников Ки­при­ана и Иусти­ну, а также бла­жен­ного Ан­дрея.

Какой церковный праздник 2 октября и что нельзя делать
На Куприяна и Устину читали молитвы, чтобы не напали злые духи.
открытые источники

В пятницу, 2 октября, православные христиане чтят память свя­щен­но­му­че­ников Ки­при­ана и Иусти­ну, а также бла­жен­ного Ан­дрея. В народе — Куприян и Устина. Их вспоминают 2 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 15 октября. 

С днем ангела поздравляют обладателей имен: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков.

Какой церковный праздник 2 октября

Киприан родом из Антиохии, с детства учился языческой философии и был посвящен в жрецы. Поговаривали, что он обрел большую силу и видел самого князя тьмы. В том же городе жила девушка-христианка Иустина, обратившая в свою веру родителей. Аглаид пытался соблазнить Иустину и обратился за помощью к Киприану, но девушка оставалась непреклонна. Это заставило Киприана самого уверовать в Иисуса Христа. С покаянием мужчина пришел в церковь и принял крещение.

В дальнейшем святой проповедовал христианство и обратил в христианство так много язычников, что все капища в его епархии оказались заброшены. Иустина пошла в монастырь и стала там игуменьей. Во время гонений на христиан их схватили, подвергли мучениям и казнили. Видя страдания, воин Феоктист тоже объявил себя христианином. Его казнили вместе с Киприаном и Иустиной.

Священномученик Киприан и мученица Иустина.
Священномученик Киприан и мученица Иустина.
открытые источники

Святой Андрей жил в X веке в Константинополе. С молодости мужчина увлекся священными писаниями и стал посещать храм Божий. Несколько раз Господь являлся к Андрею и призвал его к подвигу юродства. После этого бла­жен­ный начал ходить по улицам в образе помешанного, терпел издевательства и насмешки, ночевал на улице, замерзал, но стойко выносил все тяготы.

Всю милостыню Андрей раздавал нищим, а сам практиковал голодовку. За подвиги Бог удостоил святого дара прозорливости. Блаженный увидел Пресвятую Богородицу и отошел к Богу в 66 лет.

Бла­жен­ный Ан­дрей.
Бла­жен­ный Ан­дрей.
открытые источники

Традиции и обычаи 2 октября

На Киприана и Устину принято молиться, чтобы спастись от нечисти и злых духов. Девушки обращались к Устинье, а парни - к Киприану. Также в этот день собирали свеклу, укроп, петрушку, щавель, морковь, пастернак и чеснок. Хозяйки заготавливают овощи на зиму. 

  • Если ветер с востока или севера - ждать холодной зимы.
  • Если ливень - к морозной зиме.
  • Если иней - к солнечной погоде.

Что нельзя делать 2 октября

  • Нельзя начинать новые дела.
  • Не стоит надевать яркую одежду.
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Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

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