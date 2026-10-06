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Какой церковный праздник 7 октября и что нельзя делать

Церковь почитает свя­тых му­че­ни­ков Сер­гия и Вак­ха.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 7 октября и что нельзя делать
Славяне с утра кормили скот, только потом садились завтракать сами.
открытые источники

В среду, 7 октября, православные христиане чтят память свя­тых му­че­ни­ков Сер­гия и Вак­ха. В народном календаре — Сергий Зимний. Их вспоминают 7 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 20 октября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Алина, Евсевий, Леонтий, Пелагея, Сергей, Юлиан.

Какой церковный праздник 7 октября

Мученики Сергий и Вакх жили во времена правления императора-язычника Максимилиана и были сановниками в Риме. Они исповедовали христианство, но скрытно. Завистники донесли на святых императору, но царь не поверил и устроил празднование в честь почитания идолов. Когда Сергий и Вакх не явились в капище, то Максимилиан пожалел своих сановников, попытавшись узнать, почему они продолжают верить в Христа.

Позже император отправил их к Антиоху, правителю Востока, который ненавидел христиан. Антиох был обязан им своим положением, поэтому просил святых отречься от Иисуса, чтобы не мучиться. Сергий и Вакх отказались, тогда Антиох подверг их мучениям. 

Традиции и обычаи 7 октября

С утра на Сергея Зимнего кормили сначала домашний скот, а после, за завтраком, собиралась вся семья. Считалось, что тогда животные не будут болеть и будут приносить больше пользы. Также существовал обряд, что печь должен растопить самый младший в семье, чтобы тепло и уют будут в доме всю зиму.

Пока водоемы не покрылись коркой льда, хозяева спешили опустить на дно озера или реки бочки с засоленными огурцами. Весной бочки доставали из воды.

  • Если выпал снег, но листья еще не опали — холода ждать не раньше, чем на Матрону.
  • Если луна бледная - к скорым морозам.
  • Если погода спокойная - к теплой погоде еще 3 недели.

Что нельзя делать 7 октября

  • Не стоит занимать деньги или одалживать.
  • Не нужно совершать крупные покупки.
  • Нельзя отказываться от перспективных предложений.
  • Не следует надевать только старые вещи.
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традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

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