О любовной связи с коллегой актер рассказал в мемуарах

Автор: Коваленко Наталья

Скрывали 40 лет: Майкл Дуглас признался, что у него был роман с Кэтлин Тернер

Голливудский актер Майкл Дуглас сделал сенсационное признание о личной жизни в своих мемуарах под названием One Helluva Ride. 82-летний обладатель двух премий «Оскар» впервые подтвердил, что у него был роман с коллегой Кэтлин Тернер во время съемок культового фильма 1984 года «Роман с камнем», хотя актеры публично отрицали это на протяжении четырех десятилетий. Отрывок из автобиографии Дугласа опубликовало издание People.

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На момент съемок в Мексике Майкл состоял в браке со своей первой женой Диандрой, хотя фактически супруги уже жили отдельно и имели отношения на стороне. По словам кинозвезды, между ним и Тернер сразу возникла невероятная химия.

«Кэтлин была умной, смешной и сексуальной, с глубоким, чувственным голосом, который стал ее визитной карточкой. Она мне сразу понравилась, и мы сразу почувствовали влечение друг к другу… Официальная история выглядела так: да, мы признались, у нас была удивительная химия. Да, мы оба, как сказала Кэтлин, «ужасно флиртовали», и да, мы оба были соблазнены, но между нами так ничего и не произошло. Это была ложь. Это была ложь, предназначенная для защиты моей жены и сына, ложь, которую мы говорили миру 40 лет», — откровенно написал Дуглас.

Майкл Дуглас и Кэтлин Тернер

Актер рассказал, что после изнурительных съемочных дней в джунглях он тайком пробирался в гостиничный номер Кэтлин. Они держали роман в строгой тайне даже от режиссера Роберта Земекиса и коллеги по кадру Дэнни ДеВито.

Отношения закончились, когда на съемочную площадку в Мексику приехала жена Дугласа с сыном. Женская интуиция подсказала Диандре об увлечении мужа, и она дала понять Тернер, что брак еще не расторгнут.

Кэтлин не хотела становиться причиной разрушения семьи, а сам Дуглас, помня собственную детскую травму от развода родителей, решил поставить точку и попытаться сохранить семью ради сына.

Несмотря на разрыв, актерам удалось сохранить хорошие отношения на работе. После завершения романа они еще трижды воссоединялись на экране — в фильмам «Жемчужина Нила» (1985), «Война супругов Роуз» (1989) и в сериале «Метод Комински» (2021).

Майкл Дуглас отдельно отметил, что перед тем как опубликовать эти откровенные воспоминания в своей книге, он лично позвонил 72-летней Кэтлин Тернер и получил ее разрешение.

Напомним, что книга мемуаров Майкла Дугласа One Helluva Ride официально выходит в свет во вторник, 6 октября.