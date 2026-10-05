Какой церковный праздник 6 октября и что нельзя делать

Православные христиане почитают святого апостола Фому.

Автор: Мельник Анна

Во вторник, 6 октября, православная церковь чтит память святого апостола Фому. В народном календаре — Фомин день. Его вспоминают 6 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 19 октября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Архип, Никанор, Фома, Иван и Макар.

Какой церковный праздник 6 октября

Апостол Фома — один из 12 учеников Иисуса Христа. Фома считается одним из самых загадочных учеников Христа. Апостол Фома имел дар познания и не верил сразу словам, а все проверял.

Апостол пришел в самые отдаленные страны мира. В Индии до сих пор существует конфессия, которую называют "христиане апостола Фомы". По индийским преданиям, апостол пришел в Индию проповедовать странным образом. В Иерусалиме он нанял в плотники помощника индийского царя Гундофара и привез в Индию. Царь обрадовался, что в страну приехал известный плотник-строитель, и дал приказ построить ему дворец.

Однако Фома использовал деньги не по назначению: раздал деньги бедным и проповедовал. Когда правитель узнал, то велел наказать Фому. Однако ночью Гундафару приснился умерший брат, который поблагодарил его, что тот дал деньги Фоме, который строит "храм на небесах".

Апостол Фома обладал огромным даром проповеди, из-за чего брахманы быстро возненавидели его и решили убить. Апостола убили острым брахманским копьем для жертвоприношений, ударив по голове. Могила апостола Фомы в Мадрасе - это место паломничества христиан со всего мира.

Традиции и обычаи 6 октября

На Фому девочек обучали ткацкому делу. Отцы приводили сыновей в закрома и показывали, как заготавливать и обрабатывать зерно.

Если белые грибы еще есть - к позднему снегу.

Если безветренно - к холодам.

Если сухой снег - ждать урожайного лета.

Что нельзя делать 6 октября