Осенний кекс «яблочный пончик»: рецепт
Осенний кекс «яблочный пончик»: рецепт, thepioneerwoman.com
Этот кекс в форме Bundt передает тот самый уютный вкус яблочных пончиков, которые продают на осенних фермерских ярмарках. Благодаря сочетанию яблочного сидра и яблочного пюре мякиш получается максимально нежным и влажным, а аппетитная корочка из растопленного масла и коричного сахара дарит характерную хрустящую текстуру.
Ингредиенты
Для теста:
- Пшеничная мука — 3 стакана (360 г)
- Сахар-песок — 1 стакан (200 г)
- Светло-коричневый сахар — ½ стакана (100 г)
- Яблочный сидр (или нефильтрованный яблочный сок) — 1 стакан (комнатной температуры)
- Яблочное пюре (лучше несладкое, с кусочками) — 1 стакан (комнатной температуры)
- Растительное масло — ¾ стакана
- Куриные яйца — 3 шт. (комнатной температуры)
- Экстракт ванили — 2 ч. л.
- Молотая корица — 1,5 ч. л.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Сода — ½ ч. л.
- Соль (кошерная или обычная) — ½ ч. л.
- Молотый мускатный орех — ¼ ч. л.
- Кулинарный спрей с мукой (или немного масла и муки для смазывания формы)
Для сахарной корочки:
- Сливочное масло — 4 ст. л. (60 г), растопить
- Сахар-песок — ¼ стакана (50 г)
- Молотая корица — 1 ч. л.
Пошаговое приготовление
Подготовка
- Разогрейте духовку до 175 °C (350°F).
- Тщательно смажьте форму для кекса с отверстием в центре (Bundt pan объем 10–12 стаканов) кулинарным спреем с мукой или смажьте маслом и припылите мукой.
Замешивание теста
- Жидкая основа: В большой миске объедините 1 стакан белого сахара, коричневый сахар, яблочное пюре, яблочный сидр, яйца, растительное масло и ваниль. Взбивайте венчиком до однородности.
- Сухие ингредиенты: В отдельной емкости смешайте муку, 1,5 ч. л. корицы, разрыхлитель, соду, соль и мускатный орех.
- Соединение: Постепенно всыпайте сухую смесь к жидким ингредиентам, аккуратно перемешивая венчиком или лопаткой ровно до того момента, пока тесто не станет однородным (не перевзбивайте).
Выпечка
- Перелейте готовое тесто в подготовленную форму.
- Выпекайте 50–55 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из центра кекса сухой или с несколькими влажными крошками.
- Оставьте кекс остывать в форме на 10 минут.
Декор («эффект пончика»)
- Пока кекс остывает, в небольшой пиале смешайте оставшуюся 1 ч. л. корицы и ¼ стакана сахара.
- Установите решетку над противнем. Осторожно переверните теплый кекс из формы на решетку.
- Щедрой кистью обмажьте всю поверхность кекса растопленным сливочным маслом и сразу же обильно посыпьте коричным сахаром, слегка прижимая его руками, чтобы получилась плотная сахарная корочка.