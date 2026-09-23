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Осенний кекс «яблочный пончик»: рецепт

Автор: Сайко Леся
Осенний кекс «яблочный пончик»: рецепт
Осенний кекс «яблочный пончик»: рецепт, thepioneerwoman.com

Этот кекс в форме Bundt передает тот самый уютный вкус яблочных пончиков, которые продают на осенних фермерских ярмарках. Благодаря сочетанию яблочного сидра и яблочного пюре мякиш получается максимально нежным и влажным, а аппетитная корочка из растопленного масла и коричного сахара дарит характерную хрустящую текстуру.

Ингредиенты

Для теста:

  • Пшеничная мука — 3 стакана (360 г)
  • Сахар-песок — 1 стакан (200 г)
  • Светло-коричневый сахар — ½ стакана (100 г)
  • Яблочный сидр (или нефильтрованный яблочный сок) — 1 стакан (комнатной температуры)
  • Яблочное пюре (лучше несладкое, с кусочками) — 1 стакан (комнатной температуры)
  • Растительное масло — ¾ стакана
  • Куриные яйца — 3 шт. (комнатной температуры)
  • Экстракт ванили — 2 ч. л.
  • Молотая корица — 1,5 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Сода — ½ ч. л.
  • Соль (кошерная или обычная) — ½ ч. л.
  • Молотый мускатный орех — ¼ ч. л.
  • Кулинарный спрей с мукой (или немного масла и муки для смазывания формы)

Для сахарной корочки:

  • Сливочное масло — 4 ст. л. (60 г), растопить
  • Сахар-песок — ¼ стакана (50 г)
  • Молотая корица — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Подготовка

  1. Разогрейте духовку до 175 °C (350°F).
  2. Тщательно смажьте форму для кекса с отверстием в центре (Bundt pan объем 10–12 стаканов) кулинарным спреем с мукой или смажьте маслом и припылите мукой.

Замешивание теста

  1. Жидкая основа: В большой миске объедините 1 стакан белого сахара, коричневый сахар, яблочное пюре, яблочный сидр, яйца, растительное масло и ваниль. Взбивайте венчиком до однородности.
  2. Сухие ингредиенты: В отдельной емкости смешайте муку, 1,5 ч. л. корицы, разрыхлитель, соду, соль и мускатный орех.
  3. Соединение: Постепенно всыпайте сухую смесь к жидким ингредиентам, аккуратно перемешивая венчиком или лопаткой ровно до того момента, пока тесто не станет однородным (не перевзбивайте).

Выпечка

  1. Перелейте готовое тесто в подготовленную форму.
  2. Выпекайте 50–55 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из центра кекса сухой или с несколькими влажными крошками.
  3. Оставьте кекс остывать в форме на 10 минут.

Декор («эффект пончика»)

  1. Пока кекс остывает, в небольшой пиале смешайте оставшуюся 1 ч. л. корицы и ¼ стакана сахара.
  2. Установите решетку над противнем. Осторожно переверните теплый кекс из формы на решетку.
  3. Щедрой кистью обмажьте всю поверхность кекса растопленным сливочным маслом и сразу же обильно посыпьте коричным сахаром, слегка прижимая его руками, чтобы получилась плотная сахарная корочка.
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Теги:
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