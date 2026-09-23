Осенний кекс «яблочный пончик»: рецепт

Автор: Сайко Леся

Этот кекс в форме Bundt передает тот самый уютный вкус яблочных пончиков, которые продают на осенних фермерских ярмарках. Благодаря сочетанию яблочного сидра и яблочного пюре мякиш получается максимально нежным и влажным, а аппетитная корочка из растопленного масла и коричного сахара дарит характерную хрустящую текстуру.

Ингредиенты

Для теста:

Пшеничная мука — 3 стакана (360 г)

— 3 стакана (360 г) Сахар-песок — 1 стакан (200 г)

— 1 стакан (200 г) Светло-коричневый сахар — ½ стакана (100 г)

— ½ стакана (100 г) Яблочный сидр (или нефильтрованный яблочный сок) — 1 стакан (комнатной температуры)

— 1 стакан (комнатной температуры) Яблочное пюре (лучше несладкое, с кусочками) — 1 стакан (комнатной температуры)

— 1 стакан (комнатной температуры) Растительное масло — ¾ стакана

— ¾ стакана Куриные яйца — 3 шт. (комнатной температуры)

— 3 шт. (комнатной температуры) Экстракт ванили — 2 ч. л.

— 2 ч. л. Молотая корица — 1,5 ч. л.

— 1,5 ч. л. Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

— 1,5 ч. л. Сода — ½ ч. л.

— ½ ч. л. Соль (кошерная или обычная) — ½ ч. л.

— ½ ч. л. Молотый мускатный орех — ¼ ч. л.

— ¼ ч. л. Кулинарный спрей с мукой (или немного масла и муки для смазывания формы)

Для сахарной корочки:

Сливочное масло — 4 ст. л. (60 г), растопить

— 4 ст. л. (60 г), растопить Сахар-песок — ¼ стакана (50 г)

— ¼ стакана (50 г) Молотая корица — 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Подготовка

Разогрейте духовку до 175 °C (350°F). Тщательно смажьте форму для кекса с отверстием в центре (Bundt pan объем 10–12 стаканов) кулинарным спреем с мукой или смажьте маслом и припылите мукой.

Замешивание теста

Жидкая основа: В большой миске объедините 1 стакан белого сахара, коричневый сахар, яблочное пюре, яблочный сидр, яйца, растительное масло и ваниль. Взбивайте венчиком до однородности. Сухие ингредиенты: В отдельной емкости смешайте муку, 1,5 ч. л. корицы, разрыхлитель, соду, соль и мускатный орех. Соединение: Постепенно всыпайте сухую смесь к жидким ингредиентам, аккуратно перемешивая венчиком или лопаткой ровно до того момента, пока тесто не станет однородным (не перевзбивайте).

Выпечка

Перелейте готовое тесто в подготовленную форму. Выпекайте 50–55 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из центра кекса сухой или с несколькими влажными крошками. Оставьте кекс остывать в форме на 10 минут.

Декор («эффект пончика»)