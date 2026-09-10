Фаршированные перцы с сочной кукурузой и сыром: сытная идея для обеда или ужина
Фаршированные перцы с сочной кукурузой и сыром: сытная идея для обеда или ужина, southernliving.com
Фаршированный болгарский перец — универсальная классика, но если заменять традиционный мясной фарш на нежную начинку из кукурузы, риса и расплавленного сыра, привычное блюдо играет совершенно новыми красками. Кукуруза придает сочность и легкую сладость, а специи и сырная корочка делают вкус насыщенным и выразительным.
Ингредиенты
Для основы:
- Болгарский перец — 4 крупных перца (лучше брать яркие: красный, желтый или оранжевый)
- Растительное или сливочное масло — 1–2 ст. л.
- Вода — 2 ст. л.
Для начинки:
- Кукуруза — 1,5–2 стакана (подойдет свежая, замороженная или консервированная)
- Готовый отварной рис (длиннозерный или басмати) — 1 стакан
- Репчатый лук — 1 средняя луковица (мелко нарезанная)
- Чеснок — 2 зубчика (измельчить)
- Твердый или полутвердый сыр (чеддер, моцарелла или гауда) — 1,5 стакана (натертого)
- Свежая зелень (петрушка, кинза или зеленый лук) — небольшой пучок
- Специи: 1/2 ч. л. молотого кумина (зиры), 1/2 ч. л. паприки, соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.
Пошаговое приготовление
1. Подготовка перцев
- Разогрейте духовку до 180°C (350°F).
- Промойте перцы, разрежьте каждый вдоль пополам и удалите семена с внутренними перегородками (плодоножку можно оставить для красивой подачи).
- Лайфхак для мягкости: выложите половинки перцев срезом вверх в форму для запекания, добавьте на дно 2 ст. ложки воды, накройте фольгой и отправьте в духовку на 10–12 минут (или в микроволновку на 3–4 минуты). Это размягчит перцы и сократит общее время запекания.
2. Приготовление начинку
- В глубокой сковороде разогрейте масло на среднем огне.
- Обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости (3–4 минуты), затем добавьте измельченный чеснок и пассеруйте еще 1 минуту до появления аромата.
- Добавьте кукурузу, отварной рис, кумин, паприку, соль и перец. Перемешайте и прогрейте смесь 2–3 минуты, чтобы вкусы соединились.
- Снимите сковороду с огня. В слегка остывшую массу добавьте половину натертого сыра и свежую зелень. Перемешайте.
3. Фарширование и запекание
- Наполните каждую половинку перца подготовленной начинкой из кукурузы и риса.
- Плотно выложите фаршированные перцы в форму для запекания.
- Накройте форму фольгой и выпекайте в разогретой духовке 25–30 минут, пока перцы не станут полностью мягкими.
- Снимите фольгу, посыпьте перцы оставшейся половиной сыра и верните в духовку еще на 5–10 минут, пока сыр полностью не расплавится и не образуется аппетитная золотистая корочка.
Подача
Дайте блюду постоять 5 минут перед подачей. Украсьте свежей зеленью, дольками лайма или подавайте со сметаной, соусом сальса или домашним гуакамоле.