Домашний яблочный пирог: классический рецепт с корицей

Автор: Сайко Леся

Этот классический яблочный пирог — настоящая находка для уютного семейного чаепития. Он получается невероятно ароматным, с нежной, тающей во рту начинкой и золотистой, слегка хрустящей корочкой. Готовится блюдо из простых ингредиентов, которые практически всегда есть под рукой.

Ингредиенты

Для теста:

Пшеничная мука — 250 г

Сливочное масло (холодное) — 120 г

Сахар — 2 ст. л.

Ледяная вода — 4–6 ст. л.

Щепотка соли

Для начинки:

Яблоки (желательно кисло-сладких сортов) — 4–5 шт.

Сахар — 3–4 ст. л. (по вкусу)

Молотая корица — 1 ч. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Приготовление теста. В глубокой миске смешайте просеянную муку, сахар и соль. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и быстро перетрите с мукой в мелкую крошку. Замешивание. По одной ложке добавляйте ледяную воду, быстро собирая тесто в шар. Долго вымешивать не нужно, чтобы масло не растаяло. Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30–40 минут. Подготовка начинки. Яблоки вымойте, очистите от кожуры и серединки, нарежьте тонкими дольками или кубиками. Сбрызните лимонным соком, добавьте сахар, корицу и крахмал (он удержит лишний сок), затем перемешайте. Формирование пирога. Разделите охлажденное тесто на две части (одна чуть больше другой). Большую часть раскатайте и выложите в форму для выпечки, сформировав бортики. Переложите яблочную начинку. Декор и сборка. Вторую часть теста раскатайте и накройте пирог сверху (можно нарезать тесто полосками и сделать изящную «решетку»). Защипните края. На сплошной верхней корочке сделайте несколько небольших надрезов для выхода пара. Выпекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пирог примерно 40–45 минут до золотисто-румяного цвета.

Маленькие секреты идеального пирога