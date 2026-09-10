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Домашний яблочный пирог: классический рецепт с корицей

Автор: Сайко Леся
Домашний яблочный пирог: классический рецепт с корицей
Домашний яблочный пирог: классический рецепт с корицей, AI

Этот классический яблочный пирог — настоящая находка для уютного семейного чаепития. Он получается невероятно ароматным, с нежной, тающей во рту начинкой и золотистой, слегка хрустящей корочкой. Готовится блюдо из простых ингредиентов, которые практически всегда есть под рукой.

Ингредиенты

Для теста:

  • Пшеничная мука — 250 г
  • Сливочное масло (холодное) — 120 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Ледяная вода — 4–6 ст. л.
  • Щепотка соли

Для начинки:

  • Яблоки (желательно кисло-сладких сортов) — 4–5 шт.
  • Сахар — 3–4 ст. л. (по вкусу)
  • Молотая корица — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления

  1. Приготовление теста. В глубокой миске смешайте просеянную муку, сахар и соль. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и быстро перетрите с мукой в мелкую крошку.
  2. Замешивание. По одной ложке добавляйте ледяную воду, быстро собирая тесто в шар. Долго вымешивать не нужно, чтобы масло не растаяло. Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30–40 минут.
  3. Подготовка начинки. Яблоки вымойте, очистите от кожуры и серединки, нарежьте тонкими дольками или кубиками. Сбрызните лимонным соком, добавьте сахар, корицу и крахмал (он удержит лишний сок), затем перемешайте.
  4. Формирование пирога. Разделите охлажденное тесто на две части (одна чуть больше другой). Большую часть раскатайте и выложите в форму для выпечки, сформировав бортики. Переложите яблочную начинку.
  5. Декор и сборка. Вторую часть теста раскатайте и накройте пирог сверху (можно нарезать тесто полосками и сделать изящную «решетку»). Защипните края. На сплошной верхней корочке сделайте несколько небольших надрезов для выхода пара.
  6. Выпекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пирог примерно 40–45 минут до золотисто-румяного цвета.

Маленькие секреты идеального пирога

  • Сорт яблок: Идеально подойдут сорта Гренни Смит, Симиренко или Антоновка. Их плотная мякоть держит форму при запекании, а приятная кислинка балансирует сладость теста.
  • Глянцевая корочка: Перед отправкой в духовку смажьте верх пирога взбитым желтком с капелькой молока или воды.
  • Подача: Дайте пирогу немного остыть, чтобы начинка стабилизировалась. Подавайте теплым, добавив шарик ванильного мороженого или немного взбитых сливок.
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Теги:
рецепт

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