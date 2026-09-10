Домашний яблочный пирог: классический рецепт с корицей
Домашний яблочный пирог: классический рецепт с корицей, AI
Этот классический яблочный пирог — настоящая находка для уютного семейного чаепития. Он получается невероятно ароматным, с нежной, тающей во рту начинкой и золотистой, слегка хрустящей корочкой. Готовится блюдо из простых ингредиентов, которые практически всегда есть под рукой.
Ингредиенты
Для теста:
- Пшеничная мука — 250 г
- Сливочное масло (холодное) — 120 г
- Сахар — 2 ст. л.
- Ледяная вода — 4–6 ст. л.
- Щепотка соли
Для начинки:
- Яблоки (желательно кисло-сладких сортов) — 4–5 шт.
- Сахар — 3–4 ст. л. (по вкусу)
- Молотая корица — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Кукурузный крахмал — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления
- Приготовление теста. В глубокой миске смешайте просеянную муку, сахар и соль. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и быстро перетрите с мукой в мелкую крошку.
- Замешивание. По одной ложке добавляйте ледяную воду, быстро собирая тесто в шар. Долго вымешивать не нужно, чтобы масло не растаяло. Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на 30–40 минут.
- Подготовка начинки. Яблоки вымойте, очистите от кожуры и серединки, нарежьте тонкими дольками или кубиками. Сбрызните лимонным соком, добавьте сахар, корицу и крахмал (он удержит лишний сок), затем перемешайте.
- Формирование пирога. Разделите охлажденное тесто на две части (одна чуть больше другой). Большую часть раскатайте и выложите в форму для выпечки, сформировав бортики. Переложите яблочную начинку.
- Декор и сборка. Вторую часть теста раскатайте и накройте пирог сверху (можно нарезать тесто полосками и сделать изящную «решетку»). Защипните края. На сплошной верхней корочке сделайте несколько небольших надрезов для выхода пара.
- Выпекание. Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте пирог примерно 40–45 минут до золотисто-румяного цвета.
Маленькие секреты идеального пирога
- Сорт яблок: Идеально подойдут сорта Гренни Смит, Симиренко или Антоновка. Их плотная мякоть держит форму при запекании, а приятная кислинка балансирует сладость теста.
- Глянцевая корочка: Перед отправкой в духовку смажьте верх пирога взбитым желтком с капелькой молока или воды.
- Подача: Дайте пирогу немного остыть, чтобы начинка стабилизировалась. Подавайте теплым, добавив шарик ванильного мороженого или немного взбитых сливок.