Домашний латте из растворимого кофе: пошаговый рецепт идеальной пены

Автор: Сайко Леся

Приготовить пышный и бодрящий латте с густой молочной пеной можно прямо на домашней кухне, даже если под рукой нет кофемашины или френч-пресса. Секрет заключается в правильном взбивании кофейной основы и верном соотношении ингредиентов.

Ингредиенты:

Растворимый кофе: 2 ч. л. (сублимированный дает более насыщенный вкус)

2 ч. л. (сублимированный дает более насыщенный вкус) Сахар: 1–2 ч. л. (помогает создать плотную пену при взбивании)

1–2 ч. л. (помогает создать плотную пену при взбивании) Горячая вода: 2–3 ст. л. (температура около 90°C)

2–3 ст. л. (температура около 90°C) Молоко: 150–200 мл (лучше брать пастеризованное жирностью от 2,5% до 3,2%)

Интенсивный метод (Дальгона-стиль)

Приготовление базы: В глубокой чашке или стакане соедините кофе, сахар и горячую воду. Взбивание: С помощью венчика, капучинатора или обычного миксера взбивайте смесь в течение 2–3 минут, пока она не превратится в плотную, светлую, крем-образную пену. Подготовка молока: Нагрейте молоко на плите или в микроволновке до 60–65°C (оно должно быть горячим, но не кипеть). Сборка напитка: Налейте горячее молоко в прозрачный стакан, а сверху аккуратно выложите ложкой взбитую кофейную пену.

Быстрый классический метод

Смешивание: Насыпьте кофе и сахар в кружку, добавьте 2 ст. л. кипятка и энергично растирайте ложкой в течение 30–45 секунд до просветления массы.

Насыпьте кофе и сахар в кружку, добавьте 2 ст. л. кипятка и энергично растирайте ложкой в течение 30–45 секунд до просветления массы. Взбивание молока: Подогрейте молоко и перелейте его в чистую банку с крышкой. Энергично встряхивайте банку 20–30 секунд до образования пышной пены.

Подогрейте молоко и перелейте его в чистую банку с крышкой. Энергично встряхивайте банку 20–30 секунд до образования пышной пены. Подача: Залейте кофейную массу горячим молоком с высоты, чтобы напиток перемешался, а пышную молочную пену выложите сверху.

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