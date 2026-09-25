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Простое варенье из груш дольками: рецепт на зиму

Как приготовить прозрачное варенье из груш

Автор: Мельник Анна
Простое варенье из груш дольками: рецепт на зиму
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Такое прозрачное грушевое варенье идеально подойдет к утренним тостам, пышным оладьям или как изысканное дополнение к сырной тарелке.

Ингредиенты:

  • Сочные груши (уже очищенные) — 1 кг
  • Сахар — 500 г
  • Лимонная кислота — ¼ ч. л. (для легкой кислинки и идеального цвета)

Процесс приготовления:

  1. Очистите груши от кожицы и серединки. Нарежьте мякоть аккуратными, красивыми крупными дольками.
  2. Переложите дольки в глубокую емкость, засыпьте сахаром и оставьте на 1–2 часа. За это время аккуратно перемешайте груши пару раз, чтобы они быстрее пустили естественный сок.
  3. Переложите фрукты вместе с получившимся ароматным соком в широкую кастрюлю с толстым дном. Доведите массу до кипения, убавьте огонь и проварите буквально 1–2 минуты, бережно помешивая.
  4. Шумовкой аккуратно достаньте дольки и переложите в миску. В кипящий сироп добавьте лимонную кислоту и уваривайте его около 10 минут, чтобы он стал более густым и насыщенным.
  5. Верните грушевые дольки обратно в сироп. После закипания готовьте еще 2–3 минуты, часто и аккуратно перемешивая.
  6. Разложите фруктовые дольки по заранее стерилизованным банкам. Оставшийся сироп прокипятите еще пару минут, затем снимите с огня и слегка помешивайте, пока с поверхности полностью не уйдет пенка.
  7. Залейте груши горячим сиропом, и закатайте банки. Переверните их дном вверх, укутайте теплым пледом и дайте полностью остыть. Храните в прохладном месте.
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Теги:
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