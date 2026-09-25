Простое варенье из груш дольками: рецепт на зиму

Как приготовить прозрачное варенье из груш

Автор: Мельник Анна

Такое прозрачное грушевое варенье идеально подойдет к утренним тостам, пышным оладьям или как изысканное дополнение к сырной тарелке.

Ингредиенты:

Сочные груши (уже очищенные) — 1 кг

Сахар — 500 г

Лимонная кислота — ¼ ч. л. (для легкой кислинки и идеального цвета)

Процесс приготовления: