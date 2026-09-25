Простое варенье из груш дольками: рецепт на зиму
Как приготовить прозрачное варенье из груш
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Такое прозрачное грушевое варенье идеально подойдет к утренним тостам, пышным оладьям или как изысканное дополнение к сырной тарелке.
Ингредиенты:
- Сочные груши (уже очищенные) — 1 кг
- Сахар — 500 г
- Лимонная кислота — ¼ ч. л. (для легкой кислинки и идеального цвета)
Процесс приготовления:
- Очистите груши от кожицы и серединки. Нарежьте мякоть аккуратными, красивыми крупными дольками.
- Переложите дольки в глубокую емкость, засыпьте сахаром и оставьте на 1–2 часа. За это время аккуратно перемешайте груши пару раз, чтобы они быстрее пустили естественный сок.
- Переложите фрукты вместе с получившимся ароматным соком в широкую кастрюлю с толстым дном. Доведите массу до кипения, убавьте огонь и проварите буквально 1–2 минуты, бережно помешивая.
- Шумовкой аккуратно достаньте дольки и переложите в миску. В кипящий сироп добавьте лимонную кислоту и уваривайте его около 10 минут, чтобы он стал более густым и насыщенным.
- Верните грушевые дольки обратно в сироп. После закипания готовьте еще 2–3 минуты, часто и аккуратно перемешивая.
- Разложите фруктовые дольки по заранее стерилизованным банкам. Оставшийся сироп прокипятите еще пару минут, затем снимите с огня и слегка помешивайте, пока с поверхности полностью не уйдет пенка.
- Залейте груши горячим сиропом, и закатайте банки. Переверните их дном вверх, укутайте теплым пледом и дайте полностью остыть. Храните в прохладном месте.