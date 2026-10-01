Профилактика простуды и гриппа у взрослых и детей: как сохранить здоровье

Эксперты рекомендуют придерживаться сбалансированной диеты, соблюдать правила гигиены дома и оставаться дома, если вы больны, чтобы предотвратить распространение болезни.

Автор: Сайко Леся

Сейчас, когда наступил сезон простуды и гриппа, поддержание гигиенических и стерильных привычек имеет решающее значение. Отмечается, что средний взрослый человек заболевает в среднем 2-3 раза в год, а дети — еще чаще.

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Когда кто-то в вашем доме заболевает, одной из главных задач является предотвращение распространения этих микробов. Заразность может сохраняться до двух недель, поэтому профилактика имеет ключевое значение. Вот наиболее распространенные ошибки, которые, по мнению экспертов, люди допускают в сезон простуды и гриппа, а также лучшие советы, как оставаться здоровыми в холодные месяцы.

Помимо того, что мы не перенапрягаем себя и даем нашему телу достаточно времени для восстановления после повседневных задач, игнорирование признаков того, что вы, возможно, больны, также может усугубить ваше заболевание. Также было доказано, что продолжение курения и употребления алкоголя увеличивает риск развития простуды, а ношение перчаток и масок, которые не продезинфицированы и не очищены должным образом, также могут привести к распространению микробов.

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Вместо того чтобы бороться с простудой или гриппом, внесите небольшие изменения в свой распорядок дня, чтобы улучшить иммунитет, и это поможет бороться с микробами и другими бактериями.

Добавление добавок в ваш распорядок дня — это простой способ улучшить ваш распорядок дня. Ежедневный прием добавок, таких как витамин С, может бороться с инфекциями и даже сокращает продолжительность простуды в среднем на 9,4%.

Читай также: Как правильно пить витамины, какие можно и нельзя сочетать Витамин D — еще одно замечательное питательное вещество, которое следует добавить в свой ежедневный список добавок, поскольку он помогает иммунной системе бороться с бактериями и вирусами, а также способствует функционированию Т-клеток и макрофагов, которые защищают наш организм от патогенов.

Известно, что физические упражнения помогают при сердечных заболеваниях, здоровье костей и даже иммунной системе. Некоторые исследования показали, что физические упражнения могут увеличить количество лейкоцитов, основная функция которых — борьба с инфекциями.

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Другие привычки, такие как выпивать, частои после прикосновения к любым общим поверхностям, а также достаточный— это способы сохранить вашу иммунную систему сильной.

Хотя простуда в зимние месяцы кажется неизбежной, существует несколько проверенных привычек, которые специалисты практикуют для поддержания своего здоровья. Хотя ни одна из этих привычек не гарантирует, что ваш организм когда-либо простудится, они будут способствовать лучшему и более устойчивому иммунитету, который может сделать простуду менее частым явлением для вашего здоровья.

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