Золотое лакомство: простой и проверенный рецепт грушевого варенья

Автор: Сайко Леся

Ароматное, густое грушевое варенье с янтарными дольками — это настоящее воплощение домашнего уюта. В отличие от яблок, груши обладают более нежной текстурой и тонким медовым ароматом. Приготовить такое варенье совсем не сложно, если знать несколько простых секретов.

Ингредиенты

Для классического рецепта понадобятся самые доступные продукты:

Груши — 1 кг (лучше выбирать плотные, слегка недозрелые плоды, чтобы дольки не разварились в пюре).

— 1 кг (лучше выбирать плотные, слегка недозрелые плоды, чтобы дольки не разварились в пюре). Сахар — 800 г (если груши очень сладкие, можно уменьшить до 700 г).

— 800 г (если груши очень сладкие, можно уменьшить до 700 г). Вода — 150 мл.

— 150 мл. Лимонная кислота — 1/3 чайной ложки (или сок половины лимона для баланса сладости).

Пошаговый процесс приготовления

Совет: Выбирайте сорта вроде «Конференция», «Лимонка» или «Лесная красавица». Они держат форму при варке и имеют насыщенный вкус.