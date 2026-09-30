АфишаАфиша
Русский Українська

Золотое лакомство: простой и проверенный рецепт грушевого варенья

Автор: Сайко Леся
Золотое лакомство: простой и проверенный рецепт грушевого варенья
Золотое лакомство: простой и проверенный рецепт грушевого варенья, АІ

Ароматное, густое грушевое варенье с янтарными дольками — это настоящее воплощение домашнего уюта. В отличие от яблок, груши обладают более нежной текстурой и тонким медовым ароматом. Приготовить такое варенье совсем не сложно, если знать несколько простых секретов.

Ингредиенты

Для классического рецепта понадобятся самые доступные продукты:

  • Груши — 1 кг (лучше выбирать плотные, слегка недозрелые плоды, чтобы дольки не разварились в пюре).
  • Сахар — 800 г (если груши очень сладкие, можно уменьшить до 700 г).
  • Вода — 150 мл.
  • Лимонная кислота — 1/3 чайной ложки (или сок половины лимона для баланса сладости).

Пошаговый процесс приготовления

Совет: Выбирайте сорта вроде «Конференция», «Лимонка» или «Лесная красавица». Они держат форму при варке и имеют насыщенный вкус.

  1. Подготовка груш. Тщательно вымойте фрукты, разрежьте каждый пополам, удалите сердцевину с семечками и жесткие хвостики. Кожицу можно оставить, если она тонкая, но для максимальной нежности ее лучше срезать. Нарежьте груши аккуратными дольками или кубиками толщиной около 1 см.
  2. Приготовление сиропа. В широком тазу или кастрюле для варки соедините воду и сахар. Поставьте на средний огонь и, помешивая, доведите до полного растворения сахара.
  3. Заливка фруктов. Опустите подготовленные дольки груш в кипящий сироп. Аккуратно перемешайте, снимите образовавшуюся пенку и варите на медленном огне около 10–15 минут. Затем выключите плиту и дайте варенью полностью остыть (лучше оставить его на 4–6 часов или на ночь).
  4. Повторная варка. Повторите процедуру: доведите остывшее варенье до кипения и варите еще 15–20 минут на слабом огне. На этом этапе добавьте лимонную кислоту для сохранения красивого цвета и легкой кислинки.
  5. Финальный этап и закатка. В третий раз (для получения прозрачных долек и густого сиропа) проварите варенье в течение 15 минут. Горячее лакомство разложите по заранее простерилизованным банкам и герметично закройте крышками.
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепт

Статьи по теме

Квас из чернобрывцев: необычный рецепт ароматного и полезного напитка
Квас из чернобрывцев: необычный рецепт ароматного и полезного напитка
Простое варенье из груш дольками: рецепт на зиму
Простое варенье из груш дольками: рецепт на зиму
Осенний кекс «яблочный пончик»: рецепт
Осенний кекс «яблочный пончик»: рецепт
Готовимся к Хэллоуину! Рецепт пончиков «Паутина»
Готовимся к Хэллоуину! Рецепт пончиков «Паутина»
Куриный шницель во фритюре: простой рецепт
Куриный шницель во фритюре: простой рецепт
Ароматный заливной пирог с грушами: домашняя выпечка за 10 минут
Ароматный заливной пирог с грушами: домашняя выпечка за 10 минут

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK