Самые дорогие продукты в мире: что может стоить больше зарплаты

Говядина кобе, голубой тунец, копи лувак и другие звезды стола – узнавайте ТОП-12 самых дорогих продуктов питания.

Еда принадлежит к основным человеческим потребностям по пирамиде Маслоу, поскольку необходима для поддержания жизни. Пока не удовлетворена эта физиологическая потребность, человек не сможет удовлетворять потребности высшего порядка.

Но инфляция делает продукты все дороже. И это все сильнее сказывается на кошельках людей в мире. В одних странах, правда, покупатели могут позволить себе больше, чем в других.

Украинцы, согласно исследованию Picodi, тратят почти 41,6 % заработка на еду и напитки. Тем временем в США зафиксировано 6,7 % всех расходов, Сингапуре – 8,4 %, Великобритании – 8,7 %, а Швейцарии – 9,9 %.

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Одним приходится затягивать пояс. Другие, благодаря достатку, могут себе неизменно позволять гурманские утехи. Какие же самые дорогие продукты питания можно будет приобрести в 2026 году, если финансы не ограничены – узнавайте ниже.

Самые дорогие продукты в мире 2026 – картофель La Bonnotte

В следующий ужин, когда будете лакомиться картофелем, не думайте, что питаетесь одним из самых дешевых продуктов. Ведь если в вашей тарелке окажутся корнеплоды бренда La Bonnotte, это означает, что они стоят до 650 долларов за кило. Вышеупомянутый французский картофель растет на небольшом острове Нурмуатье. Удобрением для него служат морские водоросли. Собирают урожай всего неделю в год. Картофелины имеют одновременно сладкий и соленый вкус.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – арбуз Денсуке

Когда речь идет о самом дорогом сорте арбузов, то вспоминают Денсуке. Его представителей бережно выращивают в японском городке Тома. Денсуке имеют черную кожуру. В 2008 году один из таких 8-ликограммовых красавцев достался новому владельцу за 6300 долларов. Но можно найти арбузы и по 250 долларов.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – шафран

Шафрановый крокус – источник самой дорогой пряности с уникальным вкусом и ароматом. Цена на эту специю может достигать 20 долларов за грамм. Обычно шафран выращивают в Иране, поэтому он и представлен в кухне этой страны. Также замечен в испанской, марокканской, индийской кухнях, но из-за своей цены редко попадает на столы.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – говядина кобе

Чтобы называться кобе, говядина должна быть изготовлена из вагю – японской черной коровы, выращенной в префектуре Хиого на западе Японии. Цена такого деликатеса может достигать 25-50 долларов за 30 граммов.

Говядина кобе отличается белыми прожилками жира, граничащими с мясом. Комбинация становится возможной благодаря богатому зерновому рациону крупного рогатого скота.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – голубой тунец

Также популярен в Японии и не только. Из голубого тунца в Стране восходящего солнца готовят суши и сашими. Эта рыба имеет нежную текстуру и насыщенный вкус, в связи с чем и так желательна. Гастрономическая популярность приводит к экологическим проблемам: из-за чрезмерного вылова в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах синий тунец оказался под угрозой исчезновения.

В японских суши-ресторанах кусочки голубого тунца могут достигать цены 10-80 долларов. Тем временем в 2023 году на торгах в Токио голубой тунец массой 212 кг ушел с молотка за 273 000 долларов, то есть за 1287 долларов/кг.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – белые трюфели

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С Востока вернемся на Запад. А именно – заглянем в Италию, Хорватию и Словению. Там собирают самые дорогие в мире трюфели Альба. 30 граммов этого кулинарного сокровища со вкусом земли, дуба и чеснока могут стоить свыше 250 долларов.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – съедобное сусальное золото

Когда листы золота оказываются на тортах и пирожных, они не вкусны, но придают кондитерским изделиям изысканность и цену. Все зависит от того, сколько насыплет мастер. Цена за изделие может достигать и 100, и 15 000 долларов.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – кофе копи лувак

Мусанг, или азиатская пальмовая цивета ест спелые плоды кофейного дерева и выделяет их. В пищеварительной системе этих животных продукт проходит ферментацию. Затем его собирают с экскрементов, моют и обжаривают. Те, кто пробовали кофе из таких зерен, заявляют, что он имеет насыщенный мягкий вкус с оттенками шоколада и карамели. Чашка кофе из собранных в дикой природе зерен может стоить 100 долларов.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – эльфийский мед

В турецком городе Артвин из 1800-метровой пещеры добывают эльфийский мед. Его создают пчелы, собирающие пыльцу полевых цветов в лесу неподалеку. 5330 долларов – и килограмм этого меда ваш.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – иберийская ветчина

Иберийская ветчина (Jamón Ibérico) до попадания в тарелки находится на задней голени черной свиньи, которая созревает от 24 до 36 месяцев в испанских и португальских погребах. Особенности приготовления определяют цену продукта – 500-4500 вечнозеленых за ножку. Эти деньги позволяют насладиться ореховым вкусом с оттенками желудей, трав и специй. Вкушать лучше, нарезав ветчину тонкими ломтиками.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – устрицы

Процесс полного созревания устриц Coffin Bay King составляет 6-7 лет. Выращивают их на устричной ферме на юге Австралии. Эти морские обитатели плотные, сочные и с неповторимым вкусом. Цена соответствующая – около 70 долларов за единицу.

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Самые дорогие продукты в мире 2026 – икра

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Икра – деликатес, за который его фаны отдают немалые средства. Но даже среди нее есть ценовые лидеры. Икра "Алмас" обойдется в 28-35 тысяч долларов США за килограмм. Ее вкус напоминает сливочное масло и орехи. Продукт получают из 60-80-летних и старше осетровых, обитающих в Каспийском море. Сбор в год составляет всего 20-30 кг.

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Ранее мы писали о самых дорогих в мире картинах. В перечне, например, оказались творения Леонардо да Винчи, Виллема де Кунинга и Поля Гогена.