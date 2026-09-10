Джоли рассказала о визитах в Украину и их финансировании

Анджелина Джоли также вспомнила о своем сотрудничестве с ООН и Красным Крестом.

Анджелина Джоли рассказала, за чей счет осуществляет гуманитарные поездки в Украину и другие страны и по какому принципу определяет места для своих визитов.

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Ранее голливудская актриса работала посланницей ООН. По словам Джоли, с тех пор в подходе к ее гуманитарным путешествиям ничего не изменилось. Публичное лицо самостоятельно платит за путешествия, а также берет на себя расходы, связанные с проживанием и безопасностью. Об этом говорится в интервью звезды фильма "Мистер и миссис Смит" для lofficielusa.

В то же время Джоли поддерживает контакты с ООН, Красным Крестом и другими организациями, в частности работающими в регионах. При необходимости она может обратиться к ним за помощью. Главным для себя актриса называет возможность увидеть реальную ситуацию на месте.

Джоли отметила, что во время работы в ООН за ее поездки агентство также не платило. Она самостоятельно покрывала расходы на передвижение, жилье и безопасность, поскольку не хотела перекладывать эту ответственность на других.

Еще бывшая супруга Брэда Питта объяснила, как выбирает страны и города для гуманитарных миссий. По ее словам, команда рассматривает сразу несколько направлений и оценивает, где ее присутствие может принести больше всего пользы.

Одним из критериев есть необходимость привлечь внимание к актуальному кризису. Другим – напомнить миру о чрезвычайных ситуациях, которые со временем отошли на задний план и нуждаются в новой огласке.

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В конце августа 2026 года Анджелина Джоли в третий раз приехала в Украину. В ходе визита она побывала в Тернополе, Львове, Полтаве, Кременчуге и Харькове. На этот раз актриса путешествовала вместе с сыном Ноксом. В Харькове они посетили боксерский клуб.