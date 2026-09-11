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Хайден Панеттьери оставила после смерти солидное имущество – кому оно достанется

Звезда Крика заработала многомиллионный капитал, но вопрос в том, получит ли его ее единственная дочь от Владимира Кличко.

Автор: Дмитрий Сыч
Хайден Панеттьери оставила после смерти солидное имущество – кому оно достанется
Хайден заработала миллионы долларов
instagram haydenpanettiere

Хайден Панеттьери оставила после смерти состояние, которое оценивается в несколько миллионов долларов. При жизни американская актриса успела заработать внушительную сумму благодаря работе в кино и на телевидении, а также получала роялти.

Панеттьери начала карьеру еще в детстве. Она снималась в рекламных кампаниях, мыльных операх, а затем получила роли в популярных проектах, среди которых сериалы "Герои" и "Нэшвилл", а также фильм "Крик". Как сообщает Radar Online, капитал Хайден Панеттьери составил около 6 миллионов долларов.

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В свое время актриса также владела недвижимостью в Голливуд-Хиллз и Нэшвилле. Впрочем, оба объекта она продала еще несколько лет назад. Среди активов Панеттьери остаются выплаты за ее работы в кино и телевидении, а также средства, связанные с продажей мемуаров.

instagram haydenpanettiere

Кому именно достанется наследие артистки, пока неизвестно. Если Панеттьери при жизни создала траст, активы будут распределяться в соответствии с его условиями и между определенными бенефициарами. При наличии завещания имущество перейдет к лицу или лицам, которых она в нем указала.

Если же актриса не оставила ни траста, ни завещания, наследницей ее имущества станет дочь от бывшего украинского боксера Владимира Кличко.

Хайден Панеттьери скончалась 16 августа 2026 года в возрасте 36 лет. Ее тело обнаружили в апартаментах в Гринвилле, где она проживала. Причину смерти устанавливают.

Ранее обнародовали запись вызова экстренных служб, которую совершил бойфренд актрисы Брайан Хикерсон. Он сообщил о женщине, которая не реагировала на внешние раздражители и находилась в состоянии остановки сердца. Медики прибыли на место для проведения реанимационных мероприятий. В апартаментах также был найден препарат, который применяют для экстренного устранения последствий передозировки опиоидами.

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После смерти Панеттьери осталась ее 11-летняя дочь. Полным опекуном ребенка является Владимир Кличко.

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Теги:
кино, Владимир Кличко, Крик, деньги, мемуары, актриса, шоу-бизнес, дети знаменитостей, Хейден Панеттьер, дети звезд

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