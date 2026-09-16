Церковь чтит память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Автор: Мельник Анна

В четверг, 17 сентября, православные христиане почитают мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. Их вспоминают 17 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю их вспоминают 30 сентября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Вера, Надежда, Любовь, София.

Какой церковный праздник 17 сентября

София и ее дочери Вера, Надежда и Любовь жили в II веке. София воспитывала дочек в благочестии. Однажды язычники схватили их и требовали отказаться от Христа - сначала обещали богатства, а потом перешли на угрозы. Однако девушки отказались, за что подвергли сестер страшным мучениям.

Вера, Надежда и Любовь стойко вынесли мучения. Тогда император приказал их обезглавить. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови - 9. Их мать, София, похоронила дочерей, а вскоре сама отошла к Богу.

Мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София. azbyka.ru

Традиции и обычаи 17 сентября

17 сентября существует обычай, согласно которому женщинам стоит выплакаться, а после приготовить праздничные пирожки.

В этот день сватаются, а свадьбу играют на Покрову. Именины празднуют три дня, прославляя веру, надежду и любовь. В молитве принято просить здоровья для больных детей, успешного зачатия и избавления от женских болезней.

Если холодно и дождливо - ждать первых заморозков.

Если полетят журавли - ждать мороз на Покров.

Если идет дождь - к ранней весне.

Что нельзя делать 17 сентября