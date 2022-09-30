Какой церковный праздник 30 сентября и что нельзя делать
Церковь чтит память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
В пятницу, 30 сентября, православные христиане почитают мучениц Веру, Надежду, Любовь и мать их Софию. В Украине отмечают День библиотек и День усыновления, а в мире - День переводчика.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Вера, Надежда, Любовь, София.
Какой церковный праздник 30 сентября
София и ее дочери Вера, Надежда и Любовь жили в II веке. София воспитывала дочек в благочестии. Однажды язычники схватили их и требовали отказаться от Христа - сначала обещали богатства, а потом перешли на угрозы. Однако девушки отказались, за что подвергли сестер страшным мучениям.
Вера, Надежда и Любовь стойко вынесли мучения. Тогда император приказал их обезглавить. На момент смерти Вере было 12 лет, Надежде - 10, а Любови - 9. Их мать, София, похоронила дочерей, а вскоре сама отошла к Богу.
Традиции и обычаи 30 сентября
30 сентября существует обычай, согласно которому женщинам стоит выплакаться, а после приготовить праздничные пирожки.
В этот день сватаются, а свадьбу играют на Покрову. Именины празднуют три дня, прославляя веру, надежду и любовь. В молитве принято просить здоровья для больных детей, успешного зачатия и избавления от женских болезней.
- Если холодно и дождливо - ждать первых заморозков.
- Если полетят журавли - ждать мороз на Покров.
- Если идет дождь - к ранней весне.
Что нельзя делать 30 сентября
- Не стоит жениться и венчаться.
- Не следует заниматься домашними делами.
- Нельзя ссориться, сквернословить и обижать других.
- Не нужно устраивать пышные застолья.
- Нельзя в одиночку ходить в лес.