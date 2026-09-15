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Мирзоян отказался от трех продуктов и похудел на 7 кг

Муж Тони Матвиенко рассказал об изменениях своего рациона, которые устроил летом.

Автор: Дмитрий Сыч
Мирзоян отказался от трех продуктов и похудел на 7 кг
Мирзоян сейчас не ест сладкого
instagram arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян за три летних месяца лишился семи килограммов. Артист рассказал, что такого результата ему удалось добиться благодаря существенным изменениям в питании.

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48-летний исполнитель сознательно пересмотрел свой рацион и решил на продолжительный период исключить из него алкоголь, мясо и сладости. Однако полностью отказываться от белковой пищи певец не стал – в его меню осталась рыба.

Артист называет такой режим питания своеобразным длительным постом и отмечает, что продолжает его соблюдать. В то же время, он не считает себя вегетарианцем, поскольку воспринимает отказ от мяса как временное личное решение, а не как окончательное изменение образа жизни.

По словам Мирзояна, поначалу больше всего трудностей ему доставляло именно отсутствие мяса. Первый месяц был непростым, но потом организм певца адаптировался к новому рациону.

Исполнитель также отметил, что не переходил на измененное питание по рекомендации врачей. Решение было его личным выбором, который он принял как проверку собственной выдержки и самочувствия.

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К слову, недавно жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко рассказала о кризисе в их браке, который мог привести к разрыву.

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Теги:
еда, пост, Арсен Мирзоян, шоу-бизнес, похудел, похудеть, похудение, вес звезд

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