Мирзоян отказался от трех продуктов и похудел на 7 кг

Муж Тони Матвиенко рассказал об изменениях своего рациона, которые устроил летом.

Арсен Мирзоян за три летних месяца лишился семи килограммов. Артист рассказал, что такого результата ему удалось добиться благодаря существенным изменениям в питании.

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48-летний исполнитель сознательно пересмотрел свой рацион и решил на продолжительный период исключить из него алкоголь, мясо и сладости. Однако полностью отказываться от белковой пищи певец не стал – в его меню осталась рыба.

Артист называет такой режим питания своеобразным длительным постом и отмечает, что продолжает его соблюдать. В то же время, он не считает себя вегетарианцем, поскольку воспринимает отказ от мяса как временное личное решение, а не как окончательное изменение образа жизни.

По словам Мирзояна, поначалу больше всего трудностей ему доставляло именно отсутствие мяса. Первый месяц был непростым, но потом организм певца адаптировался к новому рациону.

Исполнитель также отметил, что не переходил на измененное питание по рекомендации врачей. Решение было его личным выбором, который он принял как проверку собственной выдержки и самочувствия.

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К слову, недавно жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко рассказала о кризисе в их браке, который мог привести к разрыву.