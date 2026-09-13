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ТОП-6 лучших фильмов с Тупаком Шакуром

Тупак Шакур, или 2Pac запомнился не только своим рэпом, но и актерской игрой с Тимом Ротом, Тэнди Ньютон и Джеймсом Белуши.

Автор: Дмитрий Сыч
ТОП-6 лучших фильмов с Тупаком Шакуром
Тупак снялся с Джанет Джексон, Марлоном Уэйансом, Тимом Ротом, Тэнди Ньютон, Микки Рурком и Джеймсом Белуши
Getty Images

Лесэйн Пэриш Крукс – известный как Тупак Амару Шакур, или 2Pac – появился на свет 16 июня 1971-го года. Прежде всего он прославился как рэп-артист, киноактер и продюсер. Сегодня, 13 сентября, – не менее важная для мира музыки и кино дата. Ведь именно в этот день ровно 30 лет назад, в 1996-м, закончилась целая эпоха для этих сфер человеческой жизнедеятельности – Тупак Шакур скончался от огнестрельных ранений. Американец прожил всего 25 лет, однако успел запомниться миллионам и до сих пор считается главнейшим представителем рэп-культуры.

С самого детства Тупаку приходилось сталкиваться с преступными группировками. Но, будучи еще школьником, он выбрало учебу, игру в театре и участие в рэп-баттлах.

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Карьера Шакура началась в 1987-м, а успех начал приходить в 1991-м, с выходом альбома "2Pacalypse Now".  

По подсчетам, в 2015 году по всему миру было продано свыше 80 миллионов записей артиста. Среди самых продаваемых альбомов в США находился "All Eyez on Me".

Музыка Тупака Амару Шакура была о тяжелой жизни афроамериканцев и проблемах общества. Она оказала мощное влияние на многих известных хип-хоп-исполнителей, таких, как Kendrick Lamar, 50 Cent, Snoop Dogg, Nas, Drake и других.

В 1996-м в Тупака Шакура выстрелили несколько раз из окна автомобиля. Он скончался через неделю после попыток врачей спасти его жизнь. На сегодня артист является чуть ли не самой знаковой фигурой в мире хип-хопа.

К 30-й годовщине смерти Тупака Шакура, которому нынче могло бы быть 55 лет, вспоминаем ТОП-6 фильмов с его участием.

Тупак: Воскрешение/Tupac: Resurrection (2003)

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Наша подборка начинается с посмертного фильма про Тупака Шакура. Он интересен тем, что построен на аудиовизуальных записях артиста. Фильм сопровождается его закадровым голосом – Шакур сам рассказывает о своей жизни. Лента была номинирована на "Оскар" и собрала в прокате в США 7,8 миллиона долларов.

Над кольцом/Above the Rim (1994)

Амбициозный игрок школьной сборной по баскетболу впутывается в отношения с торговцем наркотиками и охранником школы. Не зная, возьмут ли его в престижный колледж, он начинает думать, не связать ли свою жизнь с преступным миром.

Пуля/Bullet (1995)

Главный герой Бутч возвращается в отцовский дом после тюрьмы. Его родной брат очень пострадал на войне во Вьетнаме. Отец предлагает Бутчу начать новую жизнь и помощь с работой, однако герой уже знает, чем займется.

В тупике/Gridlock’d (1997)

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Двое парней, жизнь которых тесно связана с наркотиками, просыпаются в новогоднее утро и сразу же понимают, что их подруга умерла от передозировки. Теперь главное для них – бросить это дело, однако в один момент весь мир оборачивается против парней.

В фильме также сыграли Тим Рот и Тэнди Ньютон.

Преступные связи/Gang Related (1997)

Два детектива (их воплощают Тупак и Джеймс Белуши) начинают подпольно продавать наркотики, покупая их у продавцов, которых сразу же убивают. Все шло хорошо, пока они таким образом не устранили полицейского, работавшего под прикрытием. Теперь жизни деятелей – в полной опасности и нужно быть хитрыми.

Авторитет/Juice (1991)

Лента о четверых подростках, жизнь которых далеко не самая счастливая. Они вынуждены переступать закон. И все идет гладко, пока парни не грабят один магазин.

Ранее сообщалось об актерах, которые запомнились многими ролями, однако ни один их фильм не был номинирован на премию "Оскар" как "наилучший".

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Теги:
фильмы, кино, музыка, Тупак Шакур, Тим Рот, 2Pac, рэпер, Пуля, Авторитет, Над кольцом, В тупике, Преступные связи, шоу-бизнес

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