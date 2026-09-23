Ваша картошка быстро гниет? Воспользуйтесь этим приемом, чтобы сохранить ее свежей до 5 месяцев!

Как хранить картофель, чтобы он не гнил и дольше оставался свежим

Автор: Мельник Анна

Картофель — один из самых популярных продуктов на кухне. Его покупают мешками, ведь он нужен и для супов, и для гарниров, и для запеканки. Но часто уже через несколько дней клубни начинают портиться: появляются ростки, мягкие места и неприятный запах. Почему так происходит и как этого избежать?

Почему картофель быстро портится?

Главная причина — не только температура или влажность, как многие думают. Проблема часто в «соседях» картофеля. Некоторые продукты выделяют газы, которые ускоряют его старение.

Трюк с яблоком

Один из самых простых и эффективных способов продлить свежесть картофеля — положить к нему яблоко. Оно выделяет этилен, который замедляет процесс прорастания. Благодаря этому картофель может храниться до пяти месяцев, оставаясь плотным и вкусным.

Важно: как только яблоко начинает портиться, его нужно сразу убрать, иначе оно вызовет гниение клубней.

Где хранить картофель

Лучшее место — прохладное, тёмное и сухое.

Идеальны бумажные или тканевые мешки: они «дышат» и не задерживают влагу.

Пластик использовать нельзя — в нём накапливается влага, и картофель быстро гниёт.

Температура должна быть ниже комнатной, но не слишком холодной: при +5 °C и ниже крахмал превращается в сахар, и вкус портится.

Опасные соседи

Не храните картофель рядом с луком — он выделяет вещества, ускоряющие гниение. Лучше держать их в разных местах.

Регулярная проверка

Раз в несколько дней проверяйте картофель и яблоко. Удаляйте всё, что начало портиться, — это продлит срок хранения остальных клубней.

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