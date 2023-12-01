Если у вас есть это заболевание, вы можете предотвратить реакции и эпизоды, избегая низких температур, включая холодную еду и напитки.

Автор: Сайко Леся

Холодовая аллергия: что это, как избавиться от проявлений

Холодовая аллергия (холодовая крапивница) — редкое заболевание, вызывающее аллергическую реакцию на низкие температуры. Обычно это вызывает сыпь или крапивницу после воздействия холодного воздуха, воды, еды или питья. Но симптомы могут быть более серьезными. Это состояние иногда связано с раком крови или инфекционным заболеванием.

Читай также: Аллергия на холод: симптомы и лечение в домашних условиях Выделяют два типа холодовой крапивницы:

Приобретенная холодовая крапивница: также называемая эссенциальной холодовой крапивницей. Этот тип встречается у людей, у которых нет семейного анамнеза этого заболевания. Симптомы обычно появляются через несколько минут после воздействия холода. Они имеют тенденцию исчезать в течение часа или двух.

Семейная холодовая крапивница: также называемая наследственной холодовой крапивницей. Этот тип передается по наследству. Симптомы могут проявиться позже (от 30 минут до 48 часов после заражения). И они могут длиться день или два.

Холодовая крапивница freepik.com

Что вызывает холодовую крапивницу?

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Симптомы холодовой крапивницы

Холодовая крапивница возникает, когда организм высвобождает гистамин в ответ на холод. Гистамины — это химические вещества, вырабатываемые иммунной системой в ответ на аллерген. Но причина выброса гистамина неизвестна.

Симптомы холодовой крапивницы могут быть от легких до тяжелых. Они могут поразить небольшой участок кожи или все тело. Основным симптомом является кожная сыпь после воздействия холода. Сыпь обычно возникает после окончания воздействия, поскольку температура кожи повышается.

Читай также: Аллергия на глютен: признаки, правила питания Сыпь может включать:

Крапивница, шишки или рубцы.

Зуд.

Покраснение.

Припухлость.

Другие симптомы могут включать:

Усталость.

Высокая температура.

Головная боль.

Боль в суставах.

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Обморок.

Учащенное сердцебиение.

Массивная аллергическая реакция, называемая анафилаксией.

Одышка или хрипы.

Заразна ли холодовая крапивница?

В очень редких и тяжелых случаях у человека также могут возникнуть системные реакции, затрагивающие весь организм, такие как:

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Лечение холодовой крапивницы

Холодовая крапивница не заразна. Но иногда это состояние связано с вирусными или другими инфекциями, которые могут передаваться от человека к человеку.

Один из наиболее эффективных способов борьбы с холодовой крапивницей — избегать простуды. Другие распространенные стратегии лечения включают в себя: