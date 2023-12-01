Холодовая аллергия: что это, как избавиться от проявлений
Если у вас есть это заболевание, вы можете предотвратить реакции и эпизоды, избегая низких температур, включая холодную еду и напитки.
Холодовая аллергия (холодовая крапивница) — редкое заболевание, вызывающее аллергическую реакцию на низкие температуры. Обычно это вызывает сыпь или крапивницу после воздействия холодного воздуха, воды, еды или питья. Но симптомы могут быть более серьезными. Это состояние иногда связано с раком крови или инфекционным заболеванием.
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Читай также: Аллергия на холод: симптомы и лечение в домашних условияхВыделяют два типа холодовой крапивницы:
Приобретенная холодовая крапивница: также называемая эссенциальной холодовой крапивницей. Этот тип встречается у людей, у которых нет семейного анамнеза этого заболевания. Симптомы обычно появляются через несколько минут после воздействия холода. Они имеют тенденцию исчезать в течение часа или двух.
Семейная холодовая крапивница: также называемая наследственной холодовой крапивницей. Этот тип передается по наследству. Симптомы могут проявиться позже (от 30 минут до 48 часов после заражения). И они могут длиться день или два.
Что вызывает холодовую крапивницу?
Читай также: Когда выпадет первый снег в 2023 году в Украине: прогноз синоптикаХолодовая крапивница возникает, когда организм высвобождает гистамин в ответ на холод. Гистамины — это химические вещества, вырабатываемые иммунной системой в ответ на аллерген. Но причина выброса гистамина неизвестна.
Симптомы холодовой крапивницы
Симптомы холодовой крапивницы могут быть от легких до тяжелых. Они могут поразить небольшой участок кожи или все тело. Основным симптомом является кожная сыпь после воздействия холода. Сыпь обычно возникает после окончания воздействия, поскольку температура кожи повышается.
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Читай также: Аллергия на глютен: признаки, правила питанияСыпь может включать:
- Крапивница, шишки или рубцы.
- Зуд.
- Покраснение.
- Припухлость.
Другие симптомы могут включать:
- Усталость.
- Высокая температура.
- Головная боль.
- Боль в суставах.
Читай также: Аллергия на амброзию: симптомы, как избавиться, профилактикаВ очень редких и тяжелых случаях у человека также могут возникнуть системные реакции, затрагивающие весь организм, такие как:
- Обморок.
- Учащенное сердцебиение.
- Массивная аллергическая реакция, называемая анафилаксией.
- Одышка или хрипы.
Заразна ли холодовая крапивница?
Читай также: Кубики льда для лица: полезны или нет, развенчание мифовХолодовая крапивница не заразна. Но иногда это состояние связано с вирусными или другими инфекциями, которые могут передаваться от человека к человеку.
Лечение холодовой крапивницы
Один из наиболее эффективных способов борьбы с холодовой крапивницей — избегать простуды. Другие распространенные стратегии лечения включают в себя:
- Антигистаминные препараты: эти препараты противодействуют гистамину. Их можно использовать перед воздействием холода, чтобы предотвратить реакцию, или после воздействия, чтобы контролировать уже начавшуюся реакцию.
Читай также: Польза и вред закаливания: как начать вести здоровый образ жизниДесенсибилизация: подразумевает постепенное воздействие на тело все более низких температур. Например, вы можете принять холодный душ, который со временем становится все холоднее. Делать это следует, пока кто-то рядом, на случай, если у вас возникнет плохая реакция. Десенсибилизация может помочь вашему организму приспособиться и контролировать свою реакцию на холод. Но не пытайтесь сделать это, не посоветовавшись предварительно с врачом.
- Инъекция адреналина. Быстрая доза адреналина может замедлить тяжелую аллергическую реакцию. Гормон можно вводить в кабинете врача или в больнице. Некоторые люди с риском развития тяжелых реакций могут носить с собой автоинжектор адреналина.
- Дополнительные варианты включают инъекции омализумаба и антибиотики.