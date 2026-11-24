Закалка холодной водой: польза и вред.

Автор: Сайко Леся

Закаливание холодной водой считается самым известным видом закаливания, который используется в народе очень широко.

Люди во многом закаляются холодной водой. Прежде всего, это душ. Это следует делать постоянно, желательно на улице. Не переусердствуйте и не переохлаждайтесь.

Контрастный душ также считается закаливанием холодной воды. Душ может оказать положительное влияние на организм человека. Он оказывает успокаивающее действие.

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В чем польза закаливания

Купание в общественных водоемах. Иногда люди купаются в озерах и реках. Такое купание известно своей способностью укреплять организм человека, улучшать кровообращение. Плавание укрепляет опорно-двигательный аппарат. Кроме того, ваши мышцы всегда в хорошей форме, когда вы плаваете. Общественные водоемы не имеют высокой температуры, в результате чего, если вы в них купаетесь, ваш организм закаляется. Этот метод закаливания рекомендуется тем, кто только встал на путь закаливания организма.

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Пользой можно назвать то, что организм становится более устойчивым к низким температурам и перепадам температуры.

Что такое закалка? Это тот самый процесс, при котором тренируются функции терморегуляции организма, а также тренируется реакция на температурные раздражители.

Закаляясь холодной водой, организм учится сопротивляться температурам, к которым он не привык, – низким температурам. Помимо тренировки способности противостоять температурам, закаливание помогает избавиться от лишнего веса и целлюлита.

Эта процедура делает кожу более упругой. Новые морщины будут появляться гораздо медленнее.

Закалка водой – с чего начать

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В процедуре закаливания самое главное – правильная оценка способностей человека. Необходимо проконсультироваться со специалистом, сходить в больницу и пройти обследование на наличие противопоказаний. Для каждого человека индивидуально требуются разные занятия и их интенсивность.

Важным моментом является постепенное закаливание организма. В первую очередь начинают с ванночек для ног. Делайте ванночку для ног перед сном. С каждым разом температура воды должна снижаться. Обтирайтесь прохладным влажным полотенцем вместе с ванночками для ног.

Если вы легко переносите эти процедуры, приступайте к более агрессивным процедурам – обливаниям холодной водой.

Выбирайте правильную дозировку закаливающих нагрузок и приучайте к ним свой организм. Какой вред может принести закаливание холодной водой?

Вред закаливания холодной водой

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Если вы испытываете слишком мало или слишком много стресса. Если организм не реагирует на закаливание, знайте, что это тоже вредно. Не жалейте себя и не переоценивайте свои возможности.

К этой процедуре имеется ряд противопоказаний. Но известны случаи, когда именно закаливание помогло человеку выздороветь.

Следующее противопоказание – заболевания сердечно-сосудистой системы в хронической стадии. При охлаждении холодной водой сердце начинает биться быстрее. Очень важный момент – отсутствие серьезных заболеваний.

Кому категорически запрещено закаливать организм холодной водой: сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, тахикардия.

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Также при хронических заболеваниях ЦНС, эпилепсии, истерии, психозах — умеренно закаливать или не закаливать вообще. Температура раздражает и может вызвать судороги.

При заболеваниях органов дыхания и всей дыхательной системы – ОРВИ, бронхиальной астме, гриппе, туберкулезе, ОРЗ. В течение заболевания необходимо приостановить закаливание.

Если у вас повышенное глазное давление, также не следует делать закаливание холодной водой.