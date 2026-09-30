Праздник Покрова Пресвятой Богородицы - традиции и что нельзя делать

1 октября верующие празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

Автор: Мельник Анна

В четверг, 1 октября, церковь отмечает большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Этот день отмечают 1 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 14 октября. 1 октября в Украине празднуют День защитников и защитниц, День украинского казачества, Международный день пожилых людей.

С именинами поздравляют носителей имен: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.

Какой церковный праздник 1 октября

В 860 году русины Аскольд и Дир решили ограбить православную Византию. Когда греки поняли, что не смогут выиграть бой, то собрались во Влахернском храме на окраине Константинополя, где хранилась великая святыня — риза Пресвятой Богородицы, и начали молиться.

Во время молитвы Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели, как из алтаря появляется образ Пресвятой Богородицы в свете небесного света. В окружении ангелов и святых, святая сняла с головы омофор и покрыла им народ, который молился на коленях. Верующие обошли город крестным ходом три раза, а затем погрузили ризу в море. В это же мгновение на море начался такой шторм, что корабли Аскольда и Дира отступили и вернулись домой едва живыми.

Это очень напугало русин. Аскольд и Дир отправили посланника в Византию и попросили научить их этой странной веры. В ответ греки направили в Русь равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые окрестили около 200 семей. Через 122 года, в 988 году Киевская Русь стала христианской.

Традиции и обычаи 1 октября

С Покрова начинали гулять свадьбы. Свободные девушки посещали церковь, чтобы Бог послал им хороших женихов.

В праздник Покрова принято собирать близких людей за столом. Хозяйки готовили блины, которые символизируют солнце и материальный достаток, а также разные блюда из грибов. На столе тоже должен быть каравай.

Если снег - к хорошему урожаю на будущий год.

Если нет снега - не будет его еще 2 недели.

Если дождливо - в будущем году будет много меда.

Если северный или восточный ветер - к холодной зиме.

Что нельзя делать 1 октября