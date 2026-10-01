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Сливочная паста с мидиями и шампиньонами: рецепт

Как приготовить пасту с мидиями и шампиньонами дома

Автор: Мельник Анна
Сливочная паста с мидиями и шампиньонами: рецепт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Ничего не может быть лучше для романтического ужина или обеда в итальянском стиле, чем тарелка горячей пасты под нежнейшим сливочным соусом. Сочные мидии, обжаренные шампиньоны, лёгкая нотка белого вина и свежий лимонный акцент создают идеальную гармонию вкусов, словно в лучшем ресторане на побережье!

Ингредиенты:

  • Паста (феттуччине, спагетти или пенне) — 400 г
  • Мидии (размороженные) — 450 г
  • Шампиньоны — 150 г
  • Сливочное масло — 3 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сухое белое вино — 180 мл
  • Жирные сливки (от 20–30%) — 360 мл
  • Свежая зелень (петрушка или базилик) — по вкусу
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до состояния al dente (следуйте инструкции на упаковке, обычно это на 1–2 минуты меньше указанного времени). Откиньте на дуршлаг.
  2. В глубокой сковороде растопите 1 столовую ложку сливочного масла. Выложите предварительно размороженные и обсушенные бумажным полотенцем мидии. Обжаривайте их на среднем огне около 3 минут, после чего переложите в отдельную пиалу.
  3. Аккуратно протрите сковороду салфеткой, растопите оставшиеся 2 ложки сливочного масла. Добавьте нашинкованные средними ломтиками шампиньоны и обжаривайте 3–5 минут до золотистости.
  4. Добавьте к грибам мелко измельчённый чеснок и прогрейте буквально одну минуту до появления аромата. Влейте белое вино, посолите, поперчите и томите массу на среднем огне 2–3 минуты, чтобы алкоголь выпарился.
  5. Верните в сковороду мидии, влейте сливки и аккуратно перемешайте. Нагревайте соус ещё 1–2 минуты, не доводя до бурного кипения.
  6. Переложите готовую пасту в сковороду с соусом, тщательно перемешайте, чтобы соус покрыл каждый кусочек. При подаче украсьте мелко нарезанной зеленью и сбрызните свежим лимонным соком.
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Теги:
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