Сливочная паста с мидиями и шампиньонами: рецепт

Как приготовить пасту с мидиями и шампиньонами дома

Автор: Мельник Анна

Ничего не может быть лучше для романтического ужина или обеда в итальянском стиле, чем тарелка горячей пасты под нежнейшим сливочным соусом. Сочные мидии, обжаренные шампиньоны, лёгкая нотка белого вина и свежий лимонный акцент создают идеальную гармонию вкусов, словно в лучшем ресторане на побережье!

Ингредиенты:

Паста (феттуччине, спагетти или пенне) — 400 г

Мидии (размороженные) — 450 г

Шампиньоны — 150 г

Сливочное масло — 3 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Сухое белое вино — 180 мл

Жирные сливки (от 20–30%) — 360 мл

Свежая зелень (петрушка или базилик) — по вкусу

Лимонный сок — по вкусу

Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу

Процесс приготовления: