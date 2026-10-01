Сливочная паста с мидиями и шампиньонами: рецепт
Как приготовить пасту с мидиями и шампиньонами дома
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Ничего не может быть лучше для романтического ужина или обеда в итальянском стиле, чем тарелка горячей пасты под нежнейшим сливочным соусом. Сочные мидии, обжаренные шампиньоны, лёгкая нотка белого вина и свежий лимонный акцент создают идеальную гармонию вкусов, словно в лучшем ресторане на побережье!
Ингредиенты:
- Паста (феттуччине, спагетти или пенне) — 400 г
- Мидии (размороженные) — 450 г
- Шампиньоны — 150 г
- Сливочное масло — 3 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Сухое белое вино — 180 мл
- Жирные сливки (от 20–30%) — 360 мл
- Свежая зелень (петрушка или базилик) — по вкусу
- Лимонный сок — по вкусу
- Соль и свежемолотый чёрный перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Отварите пасту в кипящей подсоленной воде до состояния al dente (следуйте инструкции на упаковке, обычно это на 1–2 минуты меньше указанного времени). Откиньте на дуршлаг.
- В глубокой сковороде растопите 1 столовую ложку сливочного масла. Выложите предварительно размороженные и обсушенные бумажным полотенцем мидии. Обжаривайте их на среднем огне около 3 минут, после чего переложите в отдельную пиалу.
- Аккуратно протрите сковороду салфеткой, растопите оставшиеся 2 ложки сливочного масла. Добавьте нашинкованные средними ломтиками шампиньоны и обжаривайте 3–5 минут до золотистости.
- Добавьте к грибам мелко измельчённый чеснок и прогрейте буквально одну минуту до появления аромата. Влейте белое вино, посолите, поперчите и томите массу на среднем огне 2–3 минуты, чтобы алкоголь выпарился.
- Верните в сковороду мидии, влейте сливки и аккуратно перемешайте. Нагревайте соус ещё 1–2 минуты, не доводя до бурного кипения.
- Переложите готовую пасту в сковороду с соусом, тщательно перемешайте, чтобы соус покрыл каждый кусочек. При подаче украсьте мелко нарезанной зеленью и сбрызните свежим лимонным соком.