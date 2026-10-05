АфишаАфиша
Русский Українська

Идеальный осенний завтрак: нежные тыквенные панкейки с корицей

Как приготовить пышные и мягкие панкейки из тыквы

Автор: Мельник Анна
Идеальный осенний завтрак: нежные тыквенные панкейки с корицей
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Идеальное осеннее утро начинается со вкуса, цвета и аромата. Эти тыквенные панкейки получаются невероятно пышными, нежными и ярко-золотистыми. Утренний десерт готовится всего за 15–20 минут, а настроение создает на весь день.

Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре — 110 г
  • Пшеничная мука — 130 г
  • Молоко — 120 мл
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Молотая корица — по вкусу
  • Растительное масло — для обжаривания

Пошаговое приготовление:

  1. В глубокой миске слегка взбейте яйцо. Влейте молоко, добавьте тыквенное пюре и сахар. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.
  2. Отдельно соедините муку с разрыхлителем и корицей. Просейте сухую смесь к жидким ингредиентам и замесите гладкое тесто без комочков.
  3. Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом, на среднем огне. Выливайте примерно по 60 мл теста на один панкейк. Готовьте 1,5–2 минуты до появления пузырьков, затем переверните и румяньте еще столько.
  4. Готовую стопку панкейков подавайте горячей.
Читайте нас в Google.News
Теги:
рецепты

Статьи по теме

Рецепт выходного дня: куриные котлеты с тыквой
Рецепт выходного дня: куриные котлеты с тыквой
Осенний хит: как приготовить хрустящую капусту с мёдом
Осенний хит: как приготовить хрустящую капусту с мёдом
Сливочная паста с мидиями и шампиньонами: рецепт
Сливочная паста с мидиями и шампиньонами: рецепт
Перец чили: польза и вред, рецепт консервации на зиму
Перец чили: польза и вред, рецепт консервации на зиму
Запеченные груши в слоёном тесте: пошаговый рецепт
Запеченные груши в слоёном тесте: пошаговый рецепт
Сытное рагу из говядины с овощами: рецепт
Сытное рагу из говядины с овощами: рецепт

Личность дня

Скрывали 40 лет: Майкл Дуглас признался, что у него был роман с Кэтлин Тернер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK