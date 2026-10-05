Идеальный осенний завтрак: нежные тыквенные панкейки с корицей
Как приготовить пышные и мягкие панкейки из тыквы
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Идеальное осеннее утро начинается со вкуса, цвета и аромата. Эти тыквенные панкейки получаются невероятно пышными, нежными и ярко-золотистыми. Утренний десерт готовится всего за 15–20 минут, а настроение создает на весь день.
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре — 110 г
- Пшеничная мука — 130 г
- Молоко — 120 мл
- Куриное яйцо — 1 шт.
- Сахар — 2 ст. л.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Молотая корица — по вкусу
- Растительное масло — для обжаривания
Пошаговое приготовление:
- В глубокой миске слегка взбейте яйцо. Влейте молоко, добавьте тыквенное пюре и сахар. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.
- Отдельно соедините муку с разрыхлителем и корицей. Просейте сухую смесь к жидким ингредиентам и замесите гладкое тесто без комочков.
- Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом, на среднем огне. Выливайте примерно по 60 мл теста на один панкейк. Готовьте 1,5–2 минуты до появления пузырьков, затем переверните и румяньте еще столько.
- Готовую стопку панкейков подавайте горячей.