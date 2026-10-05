Идеальный осенний завтрак: нежные тыквенные панкейки с корицей

Как приготовить пышные и мягкие панкейки из тыквы

Автор: Мельник Анна

Идеальное осеннее утро начинается со вкуса, цвета и аромата. Эти тыквенные панкейки получаются невероятно пышными, нежными и ярко-золотистыми. Утренний десерт готовится всего за 15–20 минут, а настроение создает на весь день.

Ингредиенты:

Тыквенное пюре — 110 г

Пшеничная мука — 130 г

Молоко — 120 мл

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Молотая корица — по вкусу

Растительное масло — для обжаривания

Пошаговое приготовление: