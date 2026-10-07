Тортилья с фаршем на сковороде за 10 минут: рецепт
Идеальный вариант для быстрого ужина или эффектного завтрака
Тортилья с фаршем на сковороде за 10 минут: рецепт
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Если классические бургеры кажутся слишком громоздкими, а обычные бутерброды — скучными, пришло время попробовать тортилью с фаршем. Этот хит соцсетей завоевал миллионы сердец своей простотой: сочное мясо, тягучий сыр и хрустящие овощи на тонкой пшеничной лепешке. Идеальный вариант для быстрого ужина или эффектного завтрака за 10 минут.
Вам понадобятся:
- Основа: 2 тортильи, 200 г мясного фарша.
- Начинка: 4 ломтика плавленого сыра, свежий помидор, маринованные огурчики, листья салата.
- Фирменный соус: смешайте майонез (1 ст. л.), кетчуп (1 ст. л.) и дижонскую горчицу (½ ч. л.).
- Специи: соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления:
- Приправьте фарш специями (по желанию добавьте мелко рубленый лук). Вилкой распределите мясо тонким ровным слоем прямо по всей поверхности тортильи.
- Разогрейте каплю масла в сковороде. Выложите лепешку мясом вниз и обжаривайте около 5 минут до аппетитной корочки.
- Переверните тортилью, выложите сверху сыр и накройте сковороду крышкой на 30–60 секунд, чтобы он эффектно расплавился.
- Снимите лепешку с огня. Выложите на сыр листья салата, ломтики томатов и огурцов. Щедро полейте соусом.
- Сложите тортилью пополам — ваш горячий, сочный и хрустящий «бургер» готов!