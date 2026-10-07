Тортилья с фаршем на сковороде за 10 минут: рецепт

Идеальный вариант для быстрого ужина или эффектного завтрака

Автор: Мельник Анна

Если классические бургеры кажутся слишком громоздкими, а обычные бутерброды — скучными, пришло время попробовать тортилью с фаршем. Этот хит соцсетей завоевал миллионы сердец своей простотой: сочное мясо, тягучий сыр и хрустящие овощи на тонкой пшеничной лепешке. Идеальный вариант для быстрого ужина или эффектного завтрака за 10 минут.

Вам понадобятся:

Основа: 2 тортильи, 200 г мясного фарша.

Начинка: 4 ломтика плавленого сыра, свежий помидор, маринованные огурчики, листья салата.

Фирменный соус: смешайте майонез (1 ст. л.), кетчуп (1 ст. л.) и дижонскую горчицу (½ ч. л.).

Специи: соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления: