Грушевый штрудель из слоеного теста: идеальный осенний десерт

Рецепт осенней выпечки

Автор: Мельник Анна

Если у вас нет времени вымешивать классическое вытяжное тесто, этот грушевый штрудель из готового слоеного теста станет вашим главным кулинарным спасением. Сочные фрукты в сочетании с хрустящими миндальными лепестками и изюмом создают эффектный десерт уровня хорошей венской кондитерской.

Ингредиенты:

Слоеное тесто (готовое) — 250 г

Спелые груши — 5–6 шт.

Сахар — 70 г

Изюм — 40 г

Миндальные лепестки — 40 г (плюс немного для украшения)

Молотая корица — 2 ч. л.

Куриное яйцо (для смазывания) — 1 шт.

Сахарная пудра — для сервировки

Процесс приготовления: