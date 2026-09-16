Грушевый штрудель из слоеного теста: идеальный осенний десерт
Рецепт осенней выпечки
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net
Если у вас нет времени вымешивать классическое вытяжное тесто, этот грушевый штрудель из готового слоеного теста станет вашим главным кулинарным спасением. Сочные фрукты в сочетании с хрустящими миндальными лепестками и изюмом создают эффектный десерт уровня хорошей венской кондитерской.
Ингредиенты:
- Слоеное тесто (готовое) — 250 г
- Спелые груши — 5–6 шт.
- Сахар — 70 г
- Изюм — 40 г
- Миндальные лепестки — 40 г (плюс немного для украшения)
- Молотая корица — 2 ч. л.
- Куриное яйцо (для смазывания) — 1 шт.
- Сахарная пудра — для сервировки
Процесс приготовления:
- Включите духовку разогреваться до 200 °C. Противень застелите качественным пергаментом для выпечки.
- Помойте груши, удалите сердцевины с семечками (по желанию снимайте или оставляйте кожицу) и нарежьте мякоть аккуратными одинаковыми кубиками.
- В пиале соедините сахар с молотой корицей. Отложите 2 чайные ложки этой ароматной смеси для декора. В оставшийся сахар добавьте нарезку из груш, промытый изюм и миндальные лепестки, после чего тщательно перемешайте.
- Раскатайте пласт слоеного теста в тонкий прямоугольник. Вдоль центральной части по длинной стороне выложите всю фруктово-ореховую начинку ровной полосой.
- Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, начиная с длинного края. Перенесите его на противень швом вниз. На верхней стороне рулета сделайте несколько неглубоких диагональных надрезов для выхода пара.
- Взбейте яйцо вилкой и кисточкой смажьте поверхность штруделя. Посыпьте сверху отложенным коричным сахаром и миндальными лепестками.
- Отправляйте десерт в духовку на 25–30 минут — тесто должно красиво подняться и приобрести аппетитный золотистый оттенок.