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Грушевый штрудель из слоеного теста: идеальный осенний десерт

Рецепт осенней выпечки

Автор: Мельник Анна
Грушевый штрудель из слоеного теста: идеальный осенний десерт
Фото: ИИ для afisha.bigmir.net

Если у вас нет времени вымешивать классическое вытяжное тесто, этот грушевый штрудель из готового слоеного теста станет вашим главным кулинарным спасением. Сочные фрукты в сочетании с хрустящими миндальными лепестками и изюмом создают эффектный десерт уровня хорошей венской кондитерской.

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто (готовое) — 250 г
  • Спелые груши — 5–6 шт.
  • Сахар — 70 г
  • Изюм — 40 г
  • Миндальные лепестки — 40 г (плюс немного для украшения)
  • Молотая корица — 2 ч. л.
  • Куриное яйцо (для смазывания) — 1 шт.
  • Сахарная пудра — для сервировки

Процесс приготовления:

  1. Включите духовку разогреваться до 200 °C. Противень застелите качественным пергаментом для выпечки.
  2. Помойте груши, удалите сердцевины с семечками (по желанию снимайте или оставляйте кожицу) и нарежьте мякоть аккуратными одинаковыми кубиками.
  3. В пиале соедините сахар с молотой корицей. Отложите 2 чайные ложки этой ароматной смеси для декора. В оставшийся сахар добавьте нарезку из груш, промытый изюм и миндальные лепестки, после чего тщательно перемешайте.
  4. Раскатайте пласт слоеного теста в тонкий прямоугольник. Вдоль центральной части по длинной стороне выложите всю фруктово-ореховую начинку ровной полосой.
  5. Аккуратно сверните тесто в плотный рулет, начиная с длинного края. Перенесите его на противень швом вниз. На верхней стороне рулета сделайте несколько неглубоких диагональных надрезов для выхода пара.
  6. Взбейте яйцо вилкой и кисточкой смажьте поверхность штруделя. Посыпьте сверху отложенным коричным сахаром и миндальными лепестками.
  7. Отправляйте десерт в духовку на 25–30 минут — тесто должно красиво подняться и приобрести аппетитный золотистый оттенок.
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Теги:
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